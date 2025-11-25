Aceptan excusación de una jueza por el juicio a marinos

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz aceptó la excusación formulada por Ana María D’Alessio para integrar el tribunal que juzgará a oficiales de la Armada imputados en la causa por la tragedia del submarino ARA San Juan.

Se desempeña actualmente como jueza del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y es hija de Andrés D'Alessio (fallecido el 4 de abril de 2009 a los 68 años) quien fuera integrante del tribunal que en 1985 juzgó a los jefes de las juntas militares que en 1976 instalaron un régimen represivo en la Argentina. Su especialidad es el derecho penal y ha seguido el legado de su padre al especializarse en casos de lesa humanidad.

Recientemente había sido designada por el TOF de Santa Cruz como conjueza para intervenir en juicio oral y público que se comenzará en marzo de 2026 en Río Gallegos para determinar las responsabilidades de cuatro exoficiales de la Armada acusados de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte” de los 44 tripulantes del submarino.

Para este juicio se requiere que el tribunal este conformado por cuatro miembros, por lo cual se instrumentaron acciones legales para sumar a un conjuez o conjueza de otra jurisdicción y por sorteo fue designada la dra D´Alessio (foto).

La magistrada pidió ser excusada de actuar en esa instancia fundamentando que es madrina de una de las hijas de Julio Correa

a quien conoció cuando ella se radicó en Ushuaia, por lo cual estrechó lazos de amistad familiar.

Se trata del hermano de uno de los imputados, el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa y a pesar que afirmó que a éste último nunca lo conoció personalmente, consideró prudente no generar ningún tipo de parcialidad en la causa de referencia.

Consecuentemente, el TOF de Santa Cruz, en una resolución que emitió este martes, consideró prudente aceptar la excusación formulada voluntariamente por la magistrada en resguardo de la garantía de objetividad y del principio de transparencia que debe regir en toda actuación judicial, por lo cual ahora se deberá designar otro conjuez.

SATISFACCION DE LA QUERELLA MAYORITARIA

La decisión de D´Alessio fue celebrada con beneplácito por la abogada Valeria Carreras, quien representa a la querella mayoritaria de los familiares de los submarinistas fallecidos. Lo hizo a través de un comunicado de prensa por el cual señala que “hoy podemos afirmar que ha triunfado la justicia y la transparencia”.

Resalta además que “mientras algunos magistrados se dedican a filmar ego-documentales y otros responden a poderes políticos amañados, desde esta querella mayoritaria celebramos haber sido escuchados. Esta resolución demuestra que aún persisten jueces con elevada ética profesional, comprometidos con la imparcialidad y el decoro judicial”.

Consecuentemente, reitera que “celebramos este avance crucial como un paso firme hacia la verdad absoluta y la justicia reparadora para nuestros seres queridos, víctimas de negligencias imperdonables. ¡Por los 44, seguiremos luchando hasta el final!”.