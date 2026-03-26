Actos y homenajes por el 44° Aniversario de la Gesta de Malvinas

El Municipio, en conjunto con las distintas Fuerzas Militares, de Seguridad y grupos de excombatientes, preparan las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas. Comenzarán el martes 31 de marzo y se extenderán hasta el jueves 2 de abril, cuando tendrá lugar el acto central y el desfile cívico-militar.

Este jueves por la mañana, en el Comando de Brigada Mecanizada IX del Ejército, se concretó el último encuentro con el objetivo de ultimar detalles relativos a la organización de los actos por el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, que se conmemorará el próximo 2 de abril. En la ocasión, participaron la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el titular de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el subsecretario de Ceremonial y Protocolo, Federico González; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; integrantes de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur; y representantes del Centro de Veteranos de Guerra.

Las actividades iniciarán el martes 31 de marzo con la apertura de la Muestra Estática en el Centro Cultural, continuará el miércoles 1 de abril, a partir de las 20:00 horas, con el Festival Celeste y Blanco, que contará con la presencia de la artista nacional Julia Zenko, mientras que, a partir de las 23:00 horas, se llevará adelante la Marcha de las Antorchas desde el Comando del Ejército hasta el Monumento a los Caídos en Malvinas y la tradicional Guardia de las Estrellas. Finalmente, el jueves 2 de abril, será el desfile cívico-militar.

En relación al encuentro entre las autoridades militares y funcionarios, Liliana Peralta detalló los eventos conmemorativos que tendrán lugar en Comodoro Rivadavia para honrar a los Héroes de Malvinas. “Haremos la mejor de las fiestas en reconocimiento a nuestros veteranos: además de la muestra y el festival folclórico, tendremos la marcha desde el Comando hasta el Monumento, con el recorrido de las antorchas que es tan tradicional y es el momento más esperado por nuestros veteranos, que los comodorenses acompañan con mucho sentimiento”, sostuvo.

La funcionaria hizo énfasis en la organización de los actos y conmemoraciones, al destacar que “siempre desde el Municipio estamos acompañando a este evento, que traerá este año a una figura como lo es Julia Zenko para participar del homenaje a nuestros veteranos, el 1 de abril en el Centro Cultural, a partir de las 20:00 horas”, al tiempo que puntualizó que en el desfile cívico-militar “se espera la presencia de las escuelas que tienen más acercamiento con todo lo que hace a este a este acontecimiento por Malvinas y las organizaciones e instituciones que acompañan todos los años”.

Finalmente, Peralta convocó a la comunidad a formar parte de un momento especial para los Héroes de Malvinas, pero también para nuestra ciudad. “Invitamos a los vecinos a sumarse a ese gran recorrido desde el Comando hasta el Monumento a los Caídos, para acompañarlos en este desfile de antorchas en reconocimiento a los veteranos y aquellos que hemos perdido tanto en la guerra como los que han fallecido posteriormente”.

Por su parte, el segundo comandante de la IX Brigada Mecanizada, Juan Pablo Toñanes Alaimo, indicó que “tenemos una serie de eventos en distintos puntos de la ciudad, que confluyen a las 23:00 horas del 1 de abril en la puerta del Comando, con la Marcha de Antorchas hasta el Monumento a los Caídos y el 2 de abril con el desfile cívico-militar”.

Asimismo, subrayó que “Malvinas realmente nos une, se aglutina y es uno de los pocos factores que confluyen en un sentimiento genuino de patriotismo y de argentinidad. Para nosotros y para todos, es el mismo sentimiento que nos abraza”.

HOMENAJES

En cuanto a los homenajes, el martes 31 de marzo, a las 12:00, se hará la imposición de nombre al boulevard “Rios Francisco Javier”, en Avenida Estados Unidos al 1500. Por su parte, el miércoles 1 de abril, a las 10:00 horas, será el homenaje al Soldado Héctor Ramón Bordón, en el acceso al Aeropuerto General Mosconi, y a las 12:00 horas tendrá lugar el acto en plaza principal del barrio Rodríguez Peña.

En tanto, el jueves 2 de abril, a las 10:00, se harán los homenajes a los soldados Jesús Marcial, Oscar Millapi y Mario Almonacid, en el Cementerio Oeste; a las 10:45 horas será el descubrimiento de la placa en homenaje a los fallecidos posguerra, en el Paseo Guardia de las Estrellas; y a las 11:00, en el mismo lugar, será la colocación de ofrendas de Gendarmería en Manolito de los Alacranes, previo al acto central.