Acuicultura: Comodoro fortalece la cooperación internacional

Se impulsa el intercambio científico y tecnológico con Chile para establecer acuerdos de cooperación, adoptar nuevas experiencias tecnológicas y promover la diversificación productiva local.

Como parte de las políticas de desarrollo impulsadas por el intendente Othar Macharashvili, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, junto a la secretaria de Ciencia y Técnica de la UNPSJB, Mónica Freile, y el responsable del Observatorio Oceanográfico del Golfo San Jorge, Gustavo Méndez, cumplieron una agenda de trabajo en Chile con autoridades de la Universidad de Los Lagos, investigadores y representantes del sector acuícola, con el objetivo de potenciar el crecimiento tecnológico y científico.

La misión permitió conocer experiencias productivas y tecnológicas y avanzar hacia un convenio que ponga en marcha un programa binacional de cooperación, a fin de evaluar las posibilidades que ofrecen los recursos del mar para diversificar la matriz productiva de Comodoro Rivadavia y la región.

La comitiva mantuvo reuniones con el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, y especialistas de su Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, pertenecientes a una casa de estudios referente en Sudamérica que cuenta con una trayectoria que se remonta a 1972.

En ese contexto, Zárate destacó que “estamos trabajando con autoridades de la Universidad de Los Lagos, con los equipos de los institutos y con empresas del cluster acuícola chileno para avanzar en una agenda de cooperación que nos permita evaluar seriamente la acuicultura para el Golfo San Jorge, conocer sus capacidades, experiencias y tecnologías y, a partir de ese intercambio, analizar posibles líneas de trabajo conjunto”.

Asimismo, señaló que las tres fuentes de riqueza más importantes de Chubut ya no generan nuevos empleos en función de las necesidades demográficas, al ejemplificar que “el aluminio está en un punto de equilibrio, la pesca de captura no puede incrementar la presión sobre los caladeros y los hidrocarburos convencionales han destruido empleo en estos dos años. Es por eso que el futuro exige diversificación económica y en eso estamos”.

EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS Y TECNOLOGIA APLICADA

La delegación visitó la Piscicultura Experimental de la Universidad de Los Lagos situada en Lago Rupanco, donde tuvieron un acercamiento al sistema de producción de salmón Coho y el manejo de jaulas para la producción de alevines y ovas. También recorrió la Piscicultura Los Tambores, de salmones antártica, donde observó procesos de engorda de peces y tecnologías de producción en tierra basadas en la recirculación de agua.

Posteriormente visitaron ScaleAQ Chile, empresa de origen noruego especializada en soluciones para acuicultura, donde evaluaron desarrollos de ingeniería vinculados con balsas jaula offshore, sistemas de fondeo e infraestructura para ambientes marinos, incluyendo experiencias en mar abierto de interés para las características del Golfo San Jorge.

En ese sentido, el titular de la Agencia explicó que “para Comodoro es importante saber qué están haciendo otros territorios y establecer relaciones con universidades y centros especializados. Estos intercambios nos permiten analizar nuevas oportunidades. Lo central en una estrategia de diversificación económica, es acelerar la curva de aprendizaje estudiando y evaluando experiencias exitosas”.

HACIA UN ACUERDO DE COOPERACION

Uno de los principales resultados del encuentro fue la voluntad de avanzar en un convenio marco de cooperación para desarrollar proyectos de investigación, transferencia de conocimiento, capacitación y formación profesional.

“Ha surgido la voluntad política de firmar un convenio marco de amplia cooperación para el desarrollo de la acuicultura en el Atlántico y de la industria en general. Vamos camino a formalizar un plan de trabajo con programas, proyectos y metas claras para los próximos años”, afirmó Zárate, al agregar que “tanto desde la UNPSJB, como desde el Municipio, existe la decisión de avanzar en esta alianza. Esto es consistente con la construcción de un cluster acuícola y de industria marítima, que incluye la ampliación de la Zona Franca local”.

Por su parte, el rector Óscar Garrido manifestó el interés de la Universidad de Los Lagos en avanzar junto a la UNPSJB y Comodoro Conocimiento, en acciones de transferencia, capacitación y formación profesional, particularmente en salmonicultura y mitilicultura.

En tanto, la secretaria Mónica Freile remarcó el objetivo de construir una agenda académica binacional de largo plazo y señaló que el eventual desarrollo del sector, requerirá una mirada interdisciplinaria, con participación de áreas económicas, legales, biológicas, de salud, farmacia, ingenierías e informática.

Finalmente, Gustavo Méndez acotó que el Observatorio Oceanográfico ya genera información relevante sobre las costas y el Golfo San Jorge. “Esto servirá de base para evaluar la implementación y el desarrollo seguro de jaulas de cultivo para el engorde de peces en el mar argentino”, señaló.

La misión permitió, además, avanzar en el compromiso del rector de la Universidad de Los Lagos y representantes de empresas del sector para participar de la 12ª Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica, que se realizará los días 1, 2 y 3 de octubre en Comodoro Rivadavia.