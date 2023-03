Acusan a Corazza de llevar adelante un fraude en Gran Hermano

Gran Hermano empieza a llegar a la recta decisiva de su presente edición y pronto se darán a conocer los finalistas. Este lunes, el conductor Santiago del Moro anunció que serán tres los participantes que lleguen a la definición, siendo cuatro jugadores todavía dentro de la casa y esperando la próxima eliminación.

Sin embargo, durante el transcurso de todo el reality, Gran Hermano siempre fue apuntado por algunas polémicas decisiones como así también las diferentes expulsiones que dieron semana tras semana. Esto tiene que ver con cierta disconformidad de la audiencia, pero sobre todo con la información que se fue filtrando.

En varias oportunidades se acusó al programa de estar guionado, de ya tener de antemano los jugadores que iban a ser eliminados y de algunas preferencias. Esto no sólo fue apuntado por el público, sino también por varios de los participantes que fueron saliendo de la casa.

Constantemente se apunto fuerte hacia la producción de Gran Hermano y una de las caras visibles de los entretelones es Marcelo Corazza. Como si fuesen cosas del destino, quien fue el primer ganador de la historia del reality en nuestro país, terminó transformándose en productor de Telefe y estar detrás de la presente edición.

Si bien siempre mantuvo un muy bajo perfil por estos años, Corazza volvió al centro de la escena durante los últimos meses por estar al frente de los hilos de GH y además por participar también de La noche de los ex, el programa que se emite todos los viernes analizando el reality.

Pero por estos días el ganador del reality en 2001 quedó sumergido en una escandalosa polémica, luego de ser denunciado en redes sociales por el supuesto fraude que tiene el programa. Consideraron que él, al ser productor del show, decide quiénes son los jugadores que van avanzando en las placas, acomodando el reality a su propio beneficio y sin importar lo que pueda decir el voto telefónico.

En las últimas horas se reveló que el famoso 'Gran Primo' con el que habla Romina en el confesionario sería justamente Marcelo, quien en varias oportunidades deslizó su favoritismo por la exdiputada. De hecho, hace casi dos semanas estaba pautado el ingreso de las hijas de ella. ¿Cómo preparaban el ingreso de las niñas si todavía no sabían que seguiría en el programa? Eso despertó sospechas.

Todo esto tomó mayor revuelo luego de una conversación que tuvo Romina con Julieta, dentro de la cual la exfuncionaria le decía a su compañera que el Gran Primo le habría transmitido confianza para la placa que tuvo el pasado fin de semana con Camila, quien terminó siendo eliminada. "Me dijo que no piense en eso. Me preguntó si no me tenía fe", dijo, para que luego Pluto TV corte inmediatamente la transmisión.