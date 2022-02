Acusan a Jujuy Jiménez de maltrato animal

Sofía Jujuy Jiménez fue duramente cuestionada en Instagram luego de publicar una foto arriba de un caballo. A sus seguidores no les gustó que se recostara sobre él en bikini, y la acusaron de maltrato animal.

“Este finde me hice un nuevo amigo. No soy muy animalera pero reconozco que cada vez que me conecto con algún animal me regala algo distinto. Los caballos, por ejemplo, me transmiten mucha paz; me tranquilizan y hacen que encuentre ese equilibrio sintiéndonos... Es hermoso”, escribió la modelo sin imaginarse las críticas que le harían minutos después.

“Dejen al animal en paz”, “Che, madurá amiga, no es un sillón”, “¿Estás cómoda acostada en la columna del caballo? ¿Eso es respeto y conexión? No es un objeto. Dejemos libres a los animales. Esa es la única base de conexión. El respeto. No comparto para nada está publicación”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.