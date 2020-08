Acusan a mujer de haber estafado a 500 personas

Es decir, alquilaría propiedades, cobraría un anticipo y después desaparecería. Anoche algunas de sus víctimas se enteraron que se estaba hospedando en un hotel cercano a la Terminal de Trelew y fueron a escracharla.

Adriana, una de las damnificadas, explicó a El Chubut: “hice una publicación en Facebook buscando alquiler y una mujer haciéndose pasar por Marisol Soler me ofreció un departamento en el barrio Padre Juan. Me citó para que le entregara una seña de 3.000 pesos, me dijo que a los dos días debía ir de nuevo a entregarle los 7.000 pesos que faltaban y cuando le entregué la plata me bloqueó y no supe más de ella. Se dio a la fuga”, contó.

Luego indicó con respecto a la manifestación que había en ese momento en la avenida Abraham Matthews de Trelew, enfrente de la plaza Centenario: “somos como quince personas que estamos acá, todas víctimas de esta mujer. Yo hice una publicación en Facebook y ahí nos enteramos que hay más de 500 personas estafadas por la misma señora”, acotó.

“¿Y esta mujer está en libertad? ¿Hay denuncias en la Justicia?”, se le consultó. “Hay denuncias y esto viene pasando hace más de quince años”, aseguró Adriana.

Cuando se le preguntó la razón por la que estaban enfrente del hotel explicó: “yo la empecé a seguir y nos enteramos de que hace seis meses que está alojada acá”. Ahí agregó que la mujer presuntamente no se movería sola, que andaría acompañada por su marido que sería oficial de la Policía y que se dedicaría a idénticas maniobras, según aseguró.

Anoche, la policía se encontraba en el hotel donde supuestamente está alojada la acusada y su marido, y esperaba directivas del Ministerio Público Fiscal de Trelew.

Según otra de las manifestantes, en los últimos días se sumaron casos en Gaiman, Rawson, Madryn y Trelew.