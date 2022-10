Agrelo correrá por primera vez en Comodoro en el TC

El piloto local Marcelo Agrelo (Dodge) se prepara para correr en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia ante su público, ahora integrado al Castellano Power Team. El “Chelo” con 31 años cumplirá el sueño de correr por primera vez de local el 7, 8 y 9 de este mes en su tierra en la categoría más popular del país.

Hace varios años un pequeño aparecía girando lentamente en un kárting, en el viejo kartódromo ubicado en el autódromo General San Martín, incentivado por el mecánico José Luis “El Chamy” Ayerbe y por su padre Marcelo. Ese niño rubio y pequeño escuchaba con atención lo que le transmitía el “Chamy”, quien se encargaba de su maquinita, que todo funcionara perfecto para entrenar.

Y la pasión por los autos de carrera fue creciendo, siempre acompañado por la familia. Así fueron pasando los años y las carreras en la AKPS (Asociación de Kárting de la Patagonia Sur), marcando luego un paso por Top Race, en un aprendizaje continuo hasta llegar al TC Pista donde se incorporó con un Ford del JPG Racing, la categoría telonera del TC.

“Es una gran alegría poder venir a correr a Comodoro, que ya lo había hecho en el TC Pista pero no con el TC, será nuestra primera carrera. Muy contento con esta posibilidad, existe una gran expectativa por parte de la gente de ver a la categoría. En mi caso decidí bajarme del Maquin Parts solo por una cuestión de presupuesto, que a mitad de año no es lo aconsejado. Habrá que seguir trabajando, es un auto nuevo y también hay que adaptarse de apoco”, dice Marcelo Agrelo.

En el ambiente local nunca solo se lo mencionaba como Marcelito o Marce, pero a nivel nacional luego la televisión comenzó a nombrarlo como “El Chelo” Agrelo, el piloto de Chubut, que vive en Rada Tilly, y que debutó en el TC en el año 2020 con un Torino del Maquin Parts Racing.

LUEGO DE CINCO AÑOS VUELVE EL TC A LA CIUDAD

Se dio una linda convivencia con el Maquin Parts, festejando Marcelo Agrelo por primera vez su incorporación el año pasado a la Copa de Oro, quedando ubicado entre los 10 mejores pilotos que disputan el título del TC.

Y esta temporada también habían renovado acuerdos siguiendo con el Marquin Parts y el Torino, pero luego el chubutense en la décima carrera del año decidió hacer un cambio de equipo y también de marca. Se integró al Catellano Power Team y la ACTC también estuvo de acuerdo que corra con Dodge.

“Hoy junto con Gustavo Micheloud somos los más viejitos –se sonríe- en la categoría, bueno Gustavo comenzó primero, pero hoy existe una camada de pilotos nuestros que andan muy bien. Para mi es un sueño cumplido nuevamente, primero fue poder ingresar al TC, y ahora poder cumplir mi primera carrera acá en Comodoro en la categoría. Es algo muy lindo que habrá que disfrutarlo junto con la gente”, dice Agrelo.

El “Chelo”, el próximo domingo cumplirá su carrera número 38 en el TC, pero este año no logró entrar a la Copa de Oro, donde el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) es el líder.

“En nuestro caso, luego de la última carrera donde sufrimos un toque el auto todavía está en reparación y llegaremos con lo justo para la carrera, porque eso no tenemos previsto hacer nada, alguna presentación como equipo. Sí, me avisaron que el viernes por la mañana tendremos una presentación de la ACTC, me van a confirmar bien lugar y horario”.

“Quiero agradecer a todas las publicidades, a los sponsors que me están dando una mano para correr, que sin ellos sería imposible poder lograrlo. Agradecer a la gente por el acompañamiento, por los mensajes, por el aliento en cada carrera. Esperamos disfrutar un lindo fin de semana en Comodoro, después de 5 años que no venía el TC a la ciudad”, aseveró por último Marcelo Agrelo.

En algunas horas llegan los equipos a Comodoro Rivadavia, a una ciudad que en los últimos años se vio privada de grandes espectáculos. La última vez que corrió el TC en Comodoro Rivadavia fue el domingo 19 de noviembre cuando ganó “Josito” Di Palma con un Torino en el circuito de 3804 metros. Una carrera que ganó de punta a punta y fue escoltado en el podio por Esteban Gini (Chevrolet) y Juan Marcos Angelini (Dodge).

“Vivamos Comodoro” tendrá dos pilotos en la duodécima carrera del año, Marcelo Agrelo (Dodge) en el TC y Gustavo Micheloud (Ford) en el TC Pista, quien también está próximo a ingresar a la máxima categoría del automovilismo argentino.