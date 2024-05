Agua: desafectarán cañerías y mangueras irregulares

Los vecinos del barrio Rodríguez Peña, identificados en color verde, comprendido por las manzanas 225 y 226, también las parcelas 1 a 4 de la manzana 224, las parcelas 1 a 6 de la manzana 227 y dos lotes ubicados en la extensión de la calle Jesús Salich, deberán conectarse a las acometidas ejecutadas por la Municipalidad de Comodoro en el marco del Proyecto Nº 2115, correspondiente al tendido de la red de agua potable y conexiones domiciliarias.

Según se indicó, lo que se busca es normalizar el servicio de distribución de agua y por eso a partir del 10 de junio se desafectarán las cañerías y/o mangueras irregulares.

Por otro lado, los vecinos del sector identificado en color amarillo, ubicados frente a la manzana 225, por las calles C. 2653 y C. 2654, que resultan beneficiados por el tendido de red ejecutado por el municipio, deberán solicitar la conexión domiciliaria de agua en las oficinas comerciales de comerciales de la Cooperativa.

Por último, el sector en color rojo, es para los vecinos ubicados en los alrededores, por calle C. 2652, C. 2653 y Sin Nombre, quienes podrán adherirse al “Proyecto Nº 2105 PA 1130 Ampliación de red de agua potable”. Por el momento no hay fecha para la desconexión de las redes irregulares en dicho sector.

Se solicita concurrir el lunes 3 y martes 4 de junio, de 10 a 14, a la Asociación Vecinal del barrio Rodríguez Peña en calle Mussaglia 2130, a regularizar su situación, en el marco del programa “SCPL en tu barrio”. También, pueden concurrir a realizar la adhesión a las oficinas comerciales de Kilómetro 8 en calle Suboficial Marizza 730, de 8 a 15, como así también en la sede central de calle San Martín 1641 de 8 a 15.

Ante cualquier consulta, comunicarse con la oficina técnica de Saneamiento al 4062042 (interno 216) de lunes a viernes de 8 a 15.