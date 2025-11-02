Agustín Canapino conquistó su cuarta victoria seguida en el TC

Llegaron como largaron; en el medio…pasaron cosas. Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, se impuso en la 13ª fecha del campeonato 2025, 3ra. de la Copa de Oro del Turismo Carretera y consiguió importantes puntos de cara a la definición que lidera con una buena diferencia a favor.
En la carrera tuvo que ingresar en dos oportunidades el “Pace Car” que aplacó la velocidad para que los equipos de rescate retiren algunos autos involucrados en ligeros despistes. En cada relanzamiento, Canapino supo aprovechar el veloz y estable Chevrolet para continuar en la punta.
Detrás, el piloto Agustín Martínez, que terminó segundo, con el Ford Mustang que le atiende el equipo que regentea su padre, miró mucho más los espejos retrovisores que el parabrisas mismo, ya que el tercero, Mariano Werner intensó acercarse y superarlo durante toda la carrera, sin lograr su cometido.
Y festeja Chevrolet. Agustín Canapino gana la quinta carrera en la temporada, cuarta consecutiva, en un campeonato que lo tiene como líder y principal protagonista llegando a las dos últimas carreras del año como el gran favorito. En las estadísticas, habrá que remontarse al campeonato del TC de 1990, cuando, Emilio Satriano, posterior campeón, ganó cuatro carreras seguidas, también con Chevrolet, informó la página de la ACTC.
En esta carrera, hay que destacar el trabajo de Agustín Martínez, que con solo 26 carreras en la categoría, supo contener y mantener distante a Mariano Werner, excampeón y que ostenta la nada despreciable cifra de 263 carreras corridas en el TC.
Cuarto, en la final de Paraná, llegó el experimentado Matías Rossi con el Toyota Camry del equipo Pradecon y quinto, culminó, Juan José Ebarlín, con Chevrolet Camaro.
Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con Toyota Camry del Maquin Parts, que largó desde el puesto 16, terminó la final en el 13º lugar. El piloto chubutense había terminado en el sexto puesto durante la segunda serie corrida en horas de la mañana a cinco giros, la cual la había ganado el local Agustín Martínez.
“A pesar de que pareció una carrera tranquila, tuve que cuidarme de no cometer errores y en particular de Agustín (Martínez) que estuvo cerca de pasarme dos veces. Tener un auto tan bueno reconforta, siempre es lindo manejar un auto rápido. Se que estoy muy bien en el campeonato, pero falta y quiero seguir haciendo las cosas como hasta ahora”, afirmó el ganador de la final.
La próxima competencia se desarrollará el 16 de noviembre en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
…………….
Panorama - 25 vueltas
1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 41’33”026/1000
2º Agustín Martínez (Ford Mustang) a 1’151/1000
3º Mariano Werner (Ford Mustang) a 1’950/1000
4º Matías Rossi (Toyota Camry) a 4’832/1000
5º Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) a 12’339/1000
6º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 12’649/1000
7º Facundo Chapur (Torino) a 13’041/1000
8º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 13’565/1000
9º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 13’923/1000
10º Germán Todino (Ford Mustang) a 14’371/1000
13º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 18’217/1000
……………….
Copa de Oro
Pos Piloto Victorias Pts Marca
1º Agustín Canapino 5 155 Chevrolet Camaro
2º Matías Rossi (UM) - 108 Toyota Camry
3º Santiago Mangoni - 103,5 Chevrolet Camaro
4º Marcos Landa (UM) - 92,5 Chevrolet Camaro
5º Julián Santero - 92,5 Ford Mustang
6º Mauricio Lambiris 1 76,5 Ford Mustang
7º Germán Todino - 73 Ford Mustang
8º José Manuel Urcera (UM)- 71,5 Ford Mustang
9º Marcelo Agrelo - 68 Toyota Camry
10º Mariano Werner 1 68 Ford Mustang
11º Christian Ledesma - 65 Chevrolet Camaro
12º Otto Fritzler 1 59 Toyota Camry
13º Jeremías Olmedo - 55,5 Ford Mustang
14º Valentín Aguirre - 54,5 Chevrolet Camaro
15º Juan Martín Trucco - 37 Dodge Challenger