Agustín Canapino conquistó su cuarta victoria seguida en el TC

El piloto arrecifeño se quedó con la 3ª fecha de la Copa de Oro y se afirma en la punta. Agustín Martínez y Mariano Werner fueron sus escoltas. El comodorense Marcelo Agrelo finalizó 13º.

Llegaron como largaron; en el medio…pasaron cosas. Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, se impuso en la 13ª fecha del campeonato 2025, 3ra. de la Copa de Oro del Turismo Carretera y consiguió importantes puntos de cara a la definición que lidera con una buena diferencia a favor.

En la carrera tuvo que ingresar en dos oportunidades el “Pace Car” que aplacó la velocidad para que los equipos de rescate retiren algunos autos involucrados en ligeros despistes. En cada relanzamiento, Canapino supo aprovechar el veloz y estable Chevrolet para continuar en la punta.

Detrás, el piloto Agustín Martínez, que terminó segundo, con el Ford Mustang que le atiende el equipo que regentea su padre, miró mucho más los espejos retrovisores que el parabrisas mismo, ya que el tercero, Mariano Werner intensó acercarse y superarlo durante toda la carrera, sin lograr su cometido.

Y festeja Chevrolet. Agustín Canapino gana la quinta carrera en la temporada, cuarta consecutiva, en un campeonato que lo tiene como líder y principal protagonista llegando a las dos últimas carreras del año como el gran favorito. En las estadísticas, habrá que remontarse al campeonato del TC de 1990, cuando, Emilio Satriano, posterior campeón, ganó cuatro carreras seguidas, también con Chevrolet, informó la página de la ACTC.

En esta carrera, hay que destacar el trabajo de Agustín Martínez, que con solo 26 carreras en la categoría, supo contener y mantener distante a Mariano Werner, excampeón y que ostenta la nada despreciable cifra de 263 carreras corridas en el TC.

Cuarto, en la final de Paraná, llegó el experimentado Matías Rossi con el Toyota Camry del equipo Pradecon y quinto, culminó, Juan José Ebarlín, con Chevrolet Camaro.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con Toyota Camry del Maquin Parts, que largó desde el puesto 16, terminó la final en el 13º lugar. El piloto chubutense había terminado en el sexto puesto durante la segunda serie corrida en horas de la mañana a cinco giros, la cual la había ganado el local Agustín Martínez.

“A pesar de que pareció una carrera tranquila, tuve que cuidarme de no cometer errores y en particular de Agustín (Martínez) que estuvo cerca de pasarme dos veces. Tener un auto tan bueno reconforta, siempre es lindo manejar un auto rápido. Se que estoy muy bien en el campeonato, pero falta y quiero seguir haciendo las cosas como hasta ahora”, afirmó el ganador de la final.

La próxima competencia se desarrollará el 16 de noviembre en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.

…………….

Panorama - 25 vueltas

1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 41’33”026/1000

2º Agustín Martínez (Ford Mustang) a 1’151/1000

3º Mariano Werner (Ford Mustang) a 1’950/1000

4º Matías Rossi (Toyota Camry) a 4’832/1000

5º Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) a 12’339/1000

6º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 12’649/1000

7º Facundo Chapur (Torino) a 13’041/1000

8º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 13’565/1000

9º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 13’923/1000

10º Germán Todino (Ford Mustang) a 14’371/1000

13º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 18’217/1000

……………….

Copa de Oro

Pos Piloto Victorias Pts Marca

1º Agustín Canapino 5 155 Chevrolet Camaro

2º Matías Rossi (UM) - 108 Toyota Camry

3º Santiago Mangoni - 103,5 Chevrolet Camaro

4º Marcos Landa (UM) - 92,5 Chevrolet Camaro

5º Julián Santero - 92,5 Ford Mustang

6º Mauricio Lambiris 1 76,5 Ford Mustang

7º Germán Todino - 73 Ford Mustang

8º José Manuel Urcera (UM)- 71,5 Ford Mustang

9º Marcelo Agrelo - 68 Toyota Camry

10º Mariano Werner 1 68 Ford Mustang

11º Christian Ledesma - 65 Chevrolet Camaro

12º Otto Fritzler 1 59 Toyota Camry

13º Jeremías Olmedo - 55,5 Ford Mustang

14º Valentín Aguirre - 54,5 Chevrolet Camaro

15º Juan Martín Trucco - 37 Dodge Challenger