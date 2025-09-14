Agustín Canapino ganó la primera fecha de la Copa de Oro del TC

El piloto arrecifeño se quedó con la victoria en el autódromo de San Luis. El comodorense Marcelo Agrelo, finalizó en el 34º puesto.

Impecable triunfo del piloto de Arrecifes, Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport en la primera carrera de la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros que se disputó este domingo en el autódromo Rosendo Hernandez de la ciudad de San Luis.

Canapino ganó la segunda carrera consecutiva luego de su triunfo el pasado 24 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires y el de esta 11ª. fecha es su tercer halago en la temporada, informó la ACTC.

El “Titán” de Arrecifes, que había largado desde el mejor lugar en la grilla solo necesitó llegar primero a la curva inicial para tomar una distancia tranquilizadora de su inmediato perseguidor, Julián Santero que con el Ford Mustang solo se limitó a seguir el ritmo veloz del expiloto internacional.

Por su parte, el piloto comdorense Marcelo Agrelo, quien largó la final desde el tercer puesto, terminó en el 34º lugar a bordo del Toyota Camry atendido por el Maquin Parts Racing.

En la vuelta 12 , luego del despiste del piloto De Carlo y ante el ingreso del Pace Car, el relanzamiento fue también a favor de Canapino que desde allí estableció diferencias para culminar sin sobresaltos en el primer lugar y quedarse, no solo con la carrera sino con la punta de la Copa de Oro.

Segundo llegó el campeón Julián Santero, con el Ford Mustang, tercero Santiago Mangoni, Chevrolet Camaro, cuarto, el uruguayo Mauricio Lambiris y quinto, Otto Friztler, Toyota Camry, que tuvo un ligero despiste hacia el final de la carrera.

“Le agradezco al equipo del Canning y estoy feliz por el triunfo y la punta del certamen. Falta mucho y no quiero pensar todavía en el campeonato, en el relanzamiento me ayudó que ya se había hecho la huella y Julián se salió un poco de ésta. La pista fue cambiando todo el fin de semana y si bien desde afuera se vio fácil, no fue tan así, espero seguir por este camino que es excelente”, expresó el ganador.

El campeonato (Copa de Oro) 1ro. Agustín Canapino: 61 puntos ( 3 triunfos), 2do. Julián Santero: 44 , 3ro. Mauricio Lambiris: 43 ( 1 triunfo), 4to. Otto Firtzler:42.5 ( 1 triunfo), 5to. Santiago Mangoni: 38,5, 6to. Christian Ledesma: 33, 7mo. Matías Rossi: 30,5 ( de último minuto), 8vo. Juan Martin Trucco: 29,5, 9no. Marcos Landa: 29 ( de último minuto)10mo. German Todino: 25, 11º. Marcelo Agrelo: 23, 12do. José Manuel Urcera: 22,5 ( de último minuto), 13º. Jeremías Olme3do: 21, 14º. Mariano Werner: 10 (1 triunfo), 15º. Valentín Aguirre: 4 puntos.

Próxima carrera: 5 de octubre, Autódromo de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos

Panorama – 25 vueltas

1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 25’39”36/1000

2º Julián Santero (Ford Mustang) a 1’610/1000

3º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 1’903/1000

4º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 3’098/1000

5º Otto Fritzler (Toyota Camry) a 3’524/1000

6º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 4’223/1000

7º Agustín Martínez (Ford Mustang) a 5’600/1000

8º Matías Rossi (Toyota Camry) a 8’472/1000

9º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 90838/1000

10º Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) a 10’592/1000

34º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 48’536/1000