Derrotó de visitante 3-1 a Gimnasia de La Plata por la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. De ese modo, alcanzó en la cima a Barracas Central.

Unión ganó y saltó a lo más alto de la Zona "A"

Unión de Santa Fe trepó a lo más alto de la Zona “A” al vencer de visitante 3-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la 8ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez. El “Tate” se llevó la victoria de la “Ciudad de las Diagonales” por los goles de Mateo Del Blanco, Cristian Tarragona y Mauricio Martínez. El tanto del “Lobo” lo hizo Luis Torres.

La primera etapa fue mediocre y casi sin emociones. Dentro de ese pobre contexto, Unión se mostró un poco más ambicioso y mejor predispuesto en el campo, pero sin profundidad y peligro para complicar a la defensa de Gimnasia.

La parte final comenzó a toda emoción, ya que a los dos minutos, Unión edificó una soberbia maniobra de ataque saliendo desde su propio campo y. tras varios toques, luego de una cesión de Franco Fragapane, Mateo Del Blanco clavó un golazo desde afuera del área, con un espectacular remate que se coló media altura contra el palo izquierdo de Nelson Insfrán.

El tanto del "Tatengue" impacientó a la parcialidad del "Lobo", que comenzó a presionar a sus futbolistas, clima adverso que se frenó que a los 7 minutos, con otro golazo, ahora de Marcelo Torres, también desde afuera del área y al ángulo derecho de Matías Tagliamonte, para establecer el 1 a 1 para Gimnasia.

Unión no bajó los brazos y nuevamente pasó al frente, a los 12 minutos, tras un córner desde la derecha y un terrible zurdazo en el centro del área de Cristian Tarragona, para adelantar a los santafesinos por 2 a 1.

El segundo de Unión recrudeció el tema de los insultos de la parcialidad local, sobre todo luego del tercer tanto de la visita a los 16, por intermedio de Mauricio Martínez, gol que fue revisado por el VAR por una supuesta posición adelantada de Julián Palacios, quien cedió el pase para la concreción del mediocampista de "Tatengue".

El resto fue nerviosismo de Gimnasia y tranquilidad de Unión, que manejó los tiempos del partido y se quedó con una merecida victoria que lo deposita como en uno de los punteros de su zona.

Con esa victoria, Unión alcanzó en lo más alto de la Zona “A” a Barracas Central, ambos con 15 puntos, mientras que Gimnasia se quedó en el 10º puesto con 10 unidades.

En la próxima fecha -novena-, el elenco santafesino recibirá a Independiente Rivadavia, mientras que los de La Plata, visitarán a Deportivo Riestra, que no pierde de local hace 24 partidos, y que es escolta de la Zona “B” que lidera River Plate.