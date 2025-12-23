Agustín Canapino se llevó el Olimpia de Oro

Como en el 2018, el piloto de automovilismo conquistó el máximo galardón en la entrega de los Premios Olimpia que realizó el Círculo de Periodistas Deportivos.

Agustín Canapino (automovilismo) resultó este lunes el ganador del Olimpia de Oro en la edición de los Premios Olimpia, que organizó el Círculo de Periodistas Deportivos.

La ceremonia se desarrolló en instalaciones de la Usina de Arte en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, y contó con televisación de TyC Sports.

Los títulos logrados este año en el Turismo Carretera 2000, Turismo Carretera y TC Pick Up, fueron determinantes para que el piloto de Arrecifes, se quede con la preciada estatuilla dorada.

De esa manera, Canapino, volvió a quedarse con el Olimpia de Oro, como lo hizo hace siete años.

Además, el primero que recibió un reconocimiento -una camiseta de la Selección Argentina- fue el futbolista Angel Di María -ganador del Olimpia de Plata-, campeón del mundo y actual jugador de Rosario Central.

“Fideo” recibió una camiseta de la “Albiceleste” que le fue entregada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Este es el segundo, estoy más que agradecido. Estar con todos los deportistas argentinos acá es algo muy lindo, quería estar acá con todos. Agradecerles a todos y desearles que tengan un 2026 espectacular", celebró Di María recordando su triunfo en la edición 2014.

Pasadas las 22:30, se realizó un sentido homenaje a deportistas y periodistas que dejaron un legado en el año que está a punto de despedirse.

Otro emotivo momento se vivió cerca de las 23, cuando Ricardo Primitivo González -de 100 años-, recibió un reconocimiento por ser campeón mundial en 1950 con la Selección Argentina de básquet. Gran y merecido homenaje para una gloria del deporte argentino, que tocó el cielo con las manos hace 75 años.

Luego, el River del 75, recibió una plaqueta por los 50 años de la conquista del Torneo Metropolitano en 1975. Ubaldo Matildo Fillol, Carlos Morete y Rubén Bruno subieron para recibir el reconocimiento.

Después, le llegó el turno al Argentinos Juniors de 1985, club que cumplió 40 años de la conquista de su primera -y por ahora única- Copa Libertadores.

El premio inspiración -una beca que otorgó Torneos por un año- fue para Manuel Tripano, de canotaje, que fue elegido por la gente a través de su voto.

DIEGO INFINITO

Luego llegó el momento de la entrega del Olimpia Infinito, fue para Diego Armando Maradona, quien años atrás recibió al premio al mejor deportista argentino del siglo. El premio fue recibido por sus hijas Dalma y Gianina.

"Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes de los premios en Argentina. Queremos agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos por este reconocimiento. Es una gran emoción para nosotras poder representarlo a él en este momento. Sin embargo, también queremos ser completamente sinceras: hubiéramos preferido que sea él quien se subiera a este escenario y agarrara este premio y nosotras acompañarlo desde abajo como lo hicimos en otras oportunidades. No queremos extendernos demasiado y hablar en su nombre, porque no nos gusta cuando otros lo hacen", inició Dalma tras un video que rindió tributo a su padre repasando los mejores momentos de su carrera, en la cual conquistó en siete ocasiones.

“Estamos acá por una vida compartida junto a él, y porque conociéndolo tanto sabemos el valor y la importancia que siempre le otorgó a este premio que recibió en otras tantas ocasiones. Un premio argentino para el hombre más argentino de todos. Para el hombre que hizo el gol más hermoso de la historia, nuestro papá, por quien vamos a pedir justicia hasta que finalmente la tenga. Y nuestro más sincero agradecimiento a quien nos acompañan y trabajan día a día para que tenga la justicia que se merece. Sabemos que no estamos solas, este premio también es para ustedes", agregó Gianinna colmada por la emoción.

Dentro de todos los premiados, un dato para resaltar fue que Faustino Oro, con solo 12 años, logró su segundo Olimpia de Plata en ajedrez. Todo un mérito para este jovencito que se codea entre los grandes.

PREMIOS OLIMPIA 2025

Ajedrez: Faustino Oro.

Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez.

Atletismo: Florencia Borelli.

Automovilismo: Agustín Canapino.

Básquetbol: Facundo Campazzo.

Billar: Valentino Oliveto.

Bochas: Carmelo Retamar.

Boxeo: Evelin Bermúdez.

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala.

Cestoball: Santiago Díaz.

Ciclismo: Julieta Benedetti.

Deportes de invierno: Franco Dal Farra.

Equitación: Manuel Chechic.

Esquí náutico: Eugenia De Armas.

Esgrima: Isabel Di Tella.

E-Sport: Lucía Dubra.

E-Sport (equipo): Leviatán.

Fútbol: Angel Di María.

Futsal: Juan Cruz Freijo.

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Angel Cabrera.

Handball: Diego Simonet.

Hóckey sobre césped: Tomás Santiago.

Hóckey sobre patines: Gonzalo Romero.

Judo: Mariano Coto.

Karate: Juan Ignacio Gallardo.

Lucha: Agustín Destribats.

Motociclismo: Valentín Perrone.

Natación: Agostina Hein.

Pádel: Agustín Tapia.

Paralímpicos: Iñaki Basiloff.

Patín: Facundo Nieva Biza.

Pato: Justo Bermúdez.

Pelota: Facundo Andreasen.

Polo: Adolfo Cambiaso (N).

Remo: Santino Menín.

Rugby: Santiago Carreras.

Softbol: Luciano Biondi.

Taekwondo: Ignacio Espínola Serial.

Tenis: Horacio Zeballos.

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes.

Tiro: Julián Gutiérrez.

Turf: Francisco Gonçalves.

Vóleibol: Agustín Loser.

Yachting: Catalina Turienzo.