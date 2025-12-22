Ferro es el campeón del Apertura 2025

En la final derrotó a Hindú por 89 a 52 y se quedó con el tercer título en su historia en La Liga Femenina. Julia Fernández fue la MVP.

Con firmeza y mucha autoridad, Ferro Carril Oeste derrotó a Hindú por 89 a 52 y se consagró campeón del Apertura 2025 de La Liga Femenina de básquet. La victoria ratificó el bicampeonato consecutivo, al revalidar el título obtenido en mayo frente a Riachuelo (2-1).

Ferro marcó diferencias desde el inicio y encaminó una victoria contundente a partir de un primer cuarto demoledor. Con un parcial de 26-7 que reflejó su dominio temprano, el equipo impuso condiciones y estableció las bases de un desarrollo siempre favorable.

Si bien Hindú buscó reaccionar y achicar la distancia en distintos pasajes, nunca logró generar mayores complicaciones. El control del juego y la solidez colectiva le permitieron al cuadro de Caballito administrar la ventaja sin sobresaltos.

La amplitud del plantel fue uno de los factores determinantes para sostener la intensidad a lo largo de los 40 minutos, con rotaciones que mantuvieron el ritmo y la presión constante. En el plano individual, Dalma Piri fue la máxima anotadora con 20 puntos, seguida por Julia Fernández (13), Lara Tribouley (11) y Florencia Fernández (10). En el conjunto local, Aylén Valdez se destacó con 12 unidades, mientras que Valentina Galfrascoli y Melina Niz aportaron 11 puntos cada una.

Julia Fernandez MVP(1)

Esta nueva conquista le permitió a Ferro (3) superar la línea histórica de Quimsa y Unión Florida y transformarse en la segunda institución más ganadora de la categoría, sólo por detrás de Deportivo Berazategui, que lidera el historial de palmarés con seis títulos. Más allá del resultado, la campaña de Hindú también quedará marcada como un hecho significativo.

En su año debut dentro de la competencia, el conjunto aurinegro alcanzó el subcampeonato y asumió el desafío de organizar el Final Four en su estadio, con una respuesta del público que estuvo a la altura de la ocasión. El acompañamiento constante desde las tribunas consolidó a Córdoba como una plaza fuerte y le dio un marco especial a la definición del certamen.

LA MVP FUE JULIA FERNANDEZ

Por su fuerte influencia durante el fin de semana, Julia Fernández fue reconocida como la jugadora más valiosa de la final del Apertura 2025. Así, la interna verdolaga redondeó una gran temporada con esta condecoración personal.

Entre el sábado y el domingo, Julia Fernández tuvo un promedio de 12 puntos, 6.5 rebotes y 16 de valoración, para las victorias de Ferro frente a Instituto (69 a 49) y en la final frente a Hindú (89 a 52).

Con este logro, es la 12° segunda jugadora en ganar el MVP. Las anteriores fueron: Melisa Gretter, Natalia Ríos, Macarena D'Urso, Natacha Pérez, Andrea Boquete, Sofía Wolf, Carla Miculka, Luciana Delabarba, Dalma Piri, Agustina Jourdheuil (2) y Florencia Fernández (2).