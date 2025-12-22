Unión Beach desarrollará un torneo de newcom en su mes aniversario

Este lunes por la mañana el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, recibió en su despacho a los integrantes del Club Unión Beach de newcom, Rubén Aguirre, Gabriela Muñoz y Carolina Maíz, donde presentaron el torneo que realizarán en la ciudad de Rawson.

Al momento de las palabras, Rubén Aguirre, dialogó con el área de Prensa del organismo, para dar detalles que hacen a la organización y realización del evento.

“Estamos organizando para el mes de febrero un torneo que realizaremos los días 13 al 15 de febrero en Rawson, y hoy nos reunimos con el gerente de Chubut Deportes para pedir colaboración. La idea es que sea un torneo con participación de equipos de toda la provincia, que vengan muchos equipos, para tener un buen evento. Ya tenemos equipos confirmados y con el correr de los días seguramente se va a ampliar la participación, así que esperemos que salga todo bien”, afirmó.

Consultado por el auge que ha logrado la disciplina comentó “somos un equipo nuevo, justo en febrero cumplimos nuestro primer año, así que la idea es festejarlo con el torneo. Nosotros venimos participando de varios eventos con buenos puestos, hemos salido fuera de la provincia también con buenos resultados, por eso estamos viendo si esto sigue andando bien, vamos a agregar otra categoría, que es la más 68 para sumar más gente. Por ahora tenemos las categorías 40, 50 y 60, que se está armando, entre las tres conforman un total de 60 jugadores aproximadamente”, explicó.

Sobre el apoyo de Chubut Deportes dijo: “la verdad que le damos las gracias al organismo por la colaboración, nos ha asegurado los trofeos, nos dieron redes y pelotas. Seguramente, a medida que se acerque la fecha del torneo puede haber otro tipo de apoyo más”.

En el final hizo hincapié sobre lo competitivo que se ha puesto en las categorías más jóvenes. “Las categorías de 40 e incluso las de 50 son muy competitivas y no es malo porque nos lleva a los más grandes a ser también competitivos y a no quedarnos sentados en un sillón mirando como pasa el tiempo, eso es algo bueno. Nosotros ya cerramos el año pero en febrero arrancamos de nuevo lunes, martes y viernes en el horario de 20 a 23 horas. Eso son los horarios que nos quedan cómodos porque hay mucha gente que trabaja y esos horarios le quedan bien para poder practicar el deporte”, finalizó.