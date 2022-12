Agustín de Gran Hermano y la pornovenganza

Está claro que Agustín de Gran Hermano es uno de los participantes más polémicos que tiene la nueva temporada del reality de Telefe.

A raíz del bullying que recibió durante algunas semanas, se convirtió en uno de los favoritos de la casa más famosa del país y comenzó a mostrar sus particulares estrategias.

Sin embargo, en las últimas horas apareció en el centro de la escena por tener cuestionables dichos sobre Lali Espósito.

Como si fuera poco, un nuevo clip publicado en redes sociales lo deja muy mal parado con respecto a las mujeres con las que se relacionó.

En plena charla con Conejo, Maxi y Marcos, Frodo de "GH" confesó un repudiable accionar que tuvo con sus exs parejas, algo que generó gran rechazo entre los televidentes del programa.

https://twitter.com/xfabianasolanox/status/1599199680960700416 Hace unos meses en Argentina se presentó el proyecto de Ley OLIMPIA, para incluir la Violencia digital a la tipificación de Violencia de género. Qué es la violencia digital? Esto que normalizan los varones https://t.co/dxIY7vG3kV — Cosmosónica (@xfabianasolanox) December 4, 2022

"Tengo en el Drive (nube) guardado las de ellas, así que si se mandan algún moco, tengo el Drive, hago así y saco la carpetita y empiezo", explicó el participante de "Gran Hermano 2022" frente a sus compañeros en referencia a la publicación de material íntimo. De todos modos, aclaró que no tiene de las chicas que fueron sus novias: "Lo que no tengo es de mis exs, no tengo ninguna".

Por su parte, Conejo también aseguró tener algunas fotos mientras que Maxi comentó que él borró todo, aunque ambos coincidieron en que jamás les compartieron ese contenido a terceros.

Cabe mencionar que en las últimas horas fue apuntado en redes por un comentario sobre Lali Espósito, de quien no ocultó sus deseos.

"Qué buena que está. Le hago levantar el dedo, aunque no quiera", dijo con un paralelismo a la aprobación que tienen que dar los participantes de "Gran Hermano" para tener relaciones sexuales, algo que se volvió habitual en la casa en las últimas semanas.

LEY OLIMPIA

El proyecto de Ley Olimpia se enfoca en actualizar la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para reconocer a la violencia digital como una forma de violencia de género.