Agustina García: "la Liga Femenina refleja la desigualdad machista de la sociedad"

La basquetbolista de Berazategui Agustina García aseguró que la Liga Femenina de Básquetbol (LFB) refleja la "desigualdad machista de la sociedad", frente a la cancelación de la temporada por el coronavirus (COVID-19) y mientras se aguarda por la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) masculina.

"La Liga Femenina refleja la desigualdad machista de la sociedad. Una valora que hace unos años se creó, que nos pasan por televisión para aumentar la difusión, pero lo cierto es que las desigualdades continúan. A nosotras nos cancelaron directamente la temporada", relató García en una charla telefónica con Télam.

García, que el año pasado sufrió una lesión por estrés, contó que durante la anterior edición jugó en el club, cursó, trabajó en un gimnasio y colegios, y además se entrenó con el seleccionado argentino, lo que casi no le dejó "tiempo" en su vida.

"Cuando me lesioné el doctor me dijo que fue por estrés, al estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Ahora zafo porque vivo con mis padres, ¿te imaginás a un jugador de básquetbol del seleccionado así? No pasa", enfatizó la basquetbolista de 23 años.

Asimismo, García reconoció: "Me gusta la organización que tuvieron las jugadoras de fútbol, que lograron conquistar derechos y aún así siguen por más. Me parece que es importante visibilizar nuestra pelea. Nosotras entendemos la suspensión desde el punto de vista de la salud, lo que no compartimos, más allá que muchas no se expresen abiertamente, es que los varones van a terminar y a nosotras nos cancelaron".

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) comunicó el 29 de abril el no inicio de la temporada de la Liga Femenina pero las jugadoras se encuentran afuera de la Asociación de Jugadores (AdJ).