Alarma por la amenaza de un potencial "lobo solitario"

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de Comodoro Rivadavia está en alerta y conmoción ante un mensaje con serias amenazas en un grupo de WahtsApp de un presunto alumno del establecimiento.

Básicamente, dice que se sienta atrás del todo en el Aula Magna con un arma de fuego "que era de mi viejo y me pongo a observar a cada uno".

La denuncia fue radicada por las propias autoridades de la Universidad ante la Policía Federal el 16 de mayo pasado. El hecho es acorde a los mensajes de odio que se instalaron en el país desde hace un par de años.

La delegada zonal de la Alta Casa de Estudios, María Teresa Ortega, habló sobre esta situación en Jornada Radio. Dijo que se tomó conocimiento de lo que sucedió y delegó acciones a las autoridades: "Yo no lo minimizo, se dio aviso a quien corresponda".

Ante la inquietud de la comunidad en general y de la UNPSJB en particular, Ortega destacó que “queremos llevar claridad y tranquilidad respecto a esta situación. Es fundamental para nosotros como institución y para toda la comunidad a la cual le debemos esta posibilidad de estudiar y trabajar. Es fundamental que puedan dar su opinión sobre el tema”, comenzó diciendo.

Ortega advirtió que no deja de ser un “poco exagerada” la expresión, y explicó que “en realidad circuló un mensaje por un canal de WhatsApp donde alguien, que tampoco podríamos precisar si SE trata de un estudiante o no, portaría un arma o llevaba un arma en la mochila”, remarcó.

Describió que el mensaje lo recibió una docente el viernes 16 de mayo. Y el martes siguiente, es decir el 20, “como institución y yo como representante, como delegada zonal, radiqué la denuncia en la Policía Federal. En el chat había gente de la Universidad, pero también quienes no pertenecen a ella. Ese es un canal configurado de manera anónima y es un canal de difusión de WhatsApp. No podría decir quiénes lo integran, no tiene nada que ver con ningún medio oficial de la Universidad”, aclaró.

Sobre las acciones que se llevaron a cabo hasta el momento, la delegada académica sostuvo que “intervino la fiscal federal, se han ido tomando testimonios, se ha trabajado con la Policía Federal en tareas preventivas indicadas por la Fiscalía y por supuesto que hay medidas de acompañamiento de parte también del personal de seguridad que presta servicios en la sede Comodoro Rivadavia”, sostuvo.

MULTIPLES ACCESOS

Al respecto, aclaró que “no corresponde que demos detalles, pero se cuenta con seguridad dentro del edificio de aulas. La Universidad hace ya muchos años en todas las sedes cuenta con servicios de seguridad y vigilancia. Por supuesto, tiene otras competencias o alcances”, sostuvo. "No portan armas, no realizan requisas, es personal de seguridad como el que está en otros espacios públicos”, ejemplificó.

Ortega, respecto a la posibilidad de incorporar “detectores de metales”, puntualizó que “todas esas otras cuestiones devienen en otro tipo de discusión y de análisis en función de las miles de entradas que tiene el edificio de la sede de Comodoro Rivadavia. Las personas habitualmente conocen dos o tres lugares, que son las puertas de acceso. Pero después hay infinidad de puertas de emergencia, de seguridad para otras cuestiones, de carga, descarga, etcétera. Es un edificio muy grande también”.

“ES MUY POTENTE”

Refiriéndose específicamente a las características del mensaje, expresó que “es muy potente realmente lo que escribió esta persona, en el sentido de que me siento atrás, que ganas un día de matarlos a todos, una cosa así. La verdad que el calibre de las afirmaciones es tremenda. La gravedad de las afirmaciones hace que nosotros como institución lo tomemos y lo llevemos a la justicia para que se investigue”, sostuvo.

Hizo hincapié sobre otro tramo del mensaje. “Nosotros hemos derivado la situación al marco de la investigación que se está desarrollando. También hay otras cuestiones que podemos trabajar como universidad en relación a por qué este tipo de chats generan adhesión porque las personas necesitan del anonimato para llevar adelante cuestiones o expresiones que no son solamente estas”, advirtió.

La académica expresó que “debo decir que se publicó en ese mismo chat un descargo respecto de que todos pensaban que se trataba de una broma y ya lo habían vuelto a poner en tela de juicio, como si fuera una amenaza cierta. E incluso el canal creo que va a permanecer inactivo indefinidamente", deslizó.