Aldosivi y Belgrano no pudieron salir del cero en Mar del Plata

Aldosivi y Belgrano de Córdoba igualaron este viernes sin goles en el partido que puso en marcha la quinta fecha de la Zona ‘A’ del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El encuentro, que se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata, tuvo el arbitraje de Andrés Gariano.

El ‘Tiburón, que ya había igualado ante Central Córdoba y Newell’s Old Boys de Rosario, volvió a mostrar carencias ofensivas y quedó comprometido en la tabla del descenso.

El conjunto dirigido por Mariano Charlier dominó el primer tiempo y generó varias ocasiones claras, con intentos de Justo Giani, Tobías Cervera y Federico Gino.

Sin embargo, no logró concretar. En la segunda mitad, Belgrano mejoró y tuvo aproximaciones con Franco Jara y Lucas Menossi, aunque tampoco encontró el gol.

El empate dejó al equipo cordobés como escolta de Barracas Central y Estudiantes, mientras que Aldosivi continúa sin marcar en Mar del Plata y profundiza su preocupación en la Liga Profesional.