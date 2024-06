Alemania también está en cuartos de final

La selección de Alemania se convirtió este sábado en la segunda clasificada para los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que se celebra en su país.

Fue al derrotar por 2-0 a Dinamarca con goles de Kai Havertz y Jamal Musiala y en la próxima instancia se medirá con el vencedor de España y Georgia que jugarán este domingo a las 16 en la ciudad de Colonia.

El partido, que se jugó en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund, tuvo el arbitraje del inglés Michael Oliver, quien en la primera etapa, tuvo que parar el partido a raíz de las condiciones climáticas.

Alemania salió enchufada, y Schmeichel tuvo que estirarse para mandar a córner un derechazo lejano de Kimmich en el 7’. Cuatro minutos más tarde, el arquero danés apareció de nuevo, esta vez para evitar el gol de Havertz, que lo intentó con un disparo cruzado.

Pero Dinamarca aguantó el ataque inicial de los anfitriones, y poco a poco comenzó a ganar protagonismo en el encuentro. Primero avisó Eriksen tras un excelso control, y luego Mæhle disparó alto desde dentro del área. En el 35', una fuerte tormenta eléctrica obligó a suspender temporalmente el encuentro. 25 minutos después el juego se reanudó, y lo hizo con una clara ocasión para Havertz, que mandó un potente cabezazo al cuerpo de Schmeichel. La última de la primera parte fue para Højlund, pero Neuer achicó bien ante el remate forzado del delantero danés.

La segunda etapa comenzó con un nuevo susto para Alemania. Sin embargo, en el 53', Kai Havertz anotó un penal tras una mano danesa dentro del área y puso por delante a los anfitriones. El tanto castigó a los chicos de Nagelsmann, y en el 59' Havertz tuvo un mano a mano para doblar la ventaja germana. Su disparo cruzado salió fuera por poco. El partido estaba atractivo, y en el 66' Højlund sacó un potente disparo que contuvo Neuer con el cuerpo.

No le quedaba otra a Dinamarca que asumir riesgos, y eso lo aprovechó Schlotterbeck para poner un gran pase para la carrera de Musiala a la espalda de la defensa danesa. El joven talento germano se plantó ante Schmeichel y no falló. 2-0 y fiesta en las tribunas del BVB Stadion. No sufrió mucho el combinado germano para conservar esa ventaja hasta el final del partido, y ahora se medirá en cuartos ante España o Georgia.