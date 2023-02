Alguien huele mal en Gran Hermano: una participante no se bañaría seguido

La casa de Gran Hermano solo tiene ocho concursantes que pelean por un lugar en la final y las tareas domésticas de limpieza ahora se reparte entre menos personas. En ese contexto, Julieta Poggio recibió varias críticas y algunos chistes por su "olorcito a pata" y porque no se quería bañar.

Tras la eliminación de Ariel Ansaldo el domingo pasado, en la casa más famosa del país solo quedaron Nacho, Romina, Alfa, Julieta, Lucila, Daniela, Camila y Marcos. Este último "hermanito" es quien le remarcó a la actriz de Villa Devoto que sus medias ya olían mal.

"Está potente el olorcito a pata de la Juli", señaló el salteño mientras estaba acostado en su cama y ante la mirada de la propia "Disney". El clip que se viralizó en las redes sociales también tiene la insólita respuesta de la bailarina.

"¿Qué pata? Yo no dejé mis medias. ¿Las que están ahí? No, esas no son mías", se despegó Julieta de las prendas sucias ante el "Primo" y Nacho, quien también la había castigado anteriormente por su falta de higiene personal.

En otro momento, que se conoció en las últimas horas, la joven expresó en voz alta dentro de la pieza de mujeres: "Bueno, chicos, me voy a bañar". "Al fin, loco", apuntó Marcos en voz baja dentro de la habitación.

La insólita reacción del salteño es porque Julieta ya había provocado el enojo de sus compañeros, en especial de Nacho el fin de semana. Todo ocurrió en el sector del baño, donde Julieta, Daniela y Camila se peinaban frente al espejo.