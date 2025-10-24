Allanaron a un contador de Espert y extendieron el secreto de sumario

Fue en Pergamino, en el Estudio Escobar. La Justicia ahora busca información contable sobre el excandidato y diputado en uso de licencia de La Libertad Avanza. El caso llegó a la Cámara Federal. Qué se sabe del contador allanado.

La Gendarmería Nacional allanó en la tarde del miércoles una serie de domicilios ubicados en la localidad de Pergamino en el marco de la causa por presunto lavado de activos contra José Luis Espert. Según trascendió, uno de los allanados es un contador que habría tenido como cliente al actual diputado nacional en uso de licencia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a partir de un pedido del fiscal Fernando Domínguez, que tiene delegada la investigación. La información fue dada a conocer por C5N y confirmada a Tiempo por fuentes judiciales: uno de los puntos de la orden era secuestrar los dispositivos tecnológicos de Fernando Agustín Escobar, un conocido contador, empresario y dirigente radical de Pergamino, la localidad de la que es oriundo el ex candidato a diputado de La Libertad Avanza.

En ese marco, uno de los domicilios allanados fue un estudio contable ubicado en la calle Estrada al 500 de esa localidad. Se trata del Estudio Escobar, que habría tenido a Espert en su clientela.

La búsqueda de información sobre las finanzas del diputado libertario está estrictamente relacionada con el objeto de la causa, que es verificar si lavó activos. La investigación se inició tras una denuncia de Juan Grabois a partir del hallazgo de un documento de contabilidad paralela de un fideicomiso ligado al empresario acusado de narco Federico «Fred» Machado. Ahí se detallaba una transferencia de 200 mil dólares en favor de Espert.

Luego de negar durante años el vínculo con ese empresario que será extraditado en los próximos días a Estados Unidos y de negarse a hablar sobre esos fondos, a Espert no le quedó otra que admitir que había recibido ese pago en el marco de un contrato de consultoría. Ese acuerdo lo firmó con la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, encabezada por Machado, pero nunca se cumplió.

En sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, esos 200 mil dólares no aparecen reflejados. Uno de los puntos que busca dilucidar la Justicia es si fueron declarados ante la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y qué ocurrió con ese dinero.

Quién es Escobar

En los allanamientos al estudio contable de Pergamino no lograron dar con Fernando Escobar, ya que estaba en España. Pero según fuentes judiciales fue abordado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al bajar del avión que lo trajo de regreso a Buenos Aires. Allí le secuestraron su teléfono celular, que ya está a resguardo de la Justicia.

Escobar es un hombre muy conocido en Pergamino, no solo por su actividad privada como contador, sino como empresario y dirigente político, pudo averiguar Tiempo.

Militante radical, fue miembro de la Juventud de ese partido y años atrás concejal en dos períodos. Estudió en la Universidad Católica Argentina (UCA) y tiene dos posgrados: uno en impuestos y otro en sindicatura concursal.

Por su popularidad, no son pocas las veces que ha dado entrevistas a medios locales, muchas de ellas orientadas a hablar de su vida y su carrera. En una de ellas sostuvo que gracias a que en el último tiempo su hija Ignacia, también contadora, se hizo cargo del estudio familiar, pudo dedicarle tiempo a otros hobbies y negocios.

Escobar estuvo en España hasta hace un puñado de días. Este año inauguró en ese país varias sedes de una cadena de heladerías junto a otros dos socios. Sus últimas publicaciones en redes sociales dan cuenta de ello.

Espert insiste con el pase a Comodoro Py

Mientras tanto, en la defensa de Espert a cargo del abogado Alejandro Freeland sobra recelo. En principio porque las actuaciones están bajo secreto de sumario y no pueden acceder al expediente, algo que en los últimos días se prorrogó según fuentes judiciales.

Pero además de eso, vienen de sufrir un revés por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que les rechazó un pedido para que le solicite la inhibitoria al juez Mirabelli de San Isidro y envíe las actuaciones para que se acumulen con la causa de Comodoro Py. Ahí está abierta desde el 2021 una causa que investiga el uso de aviones y una camioneta blindada de Machado para hacer campaña cuando fue candidato a presidente en 2019.

“El requerimiento formulado por la defensa de Espert resulta prematuro, ya que no se cuenta con elementos suficientes para acreditar los extremos que requiere el Código Procesal Penal”, planteó el juez al rechazar la petición.

Sin embargo, la defensa apeló y busca que la Cámara Federal porteña convalide el pedido para unificar los expedientes en los tribunales de Retiro. El planteo será resuelto en los próximos días por la Sala I, integrada por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.