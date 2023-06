Almendra y Proboste apuntan a sus próximos objetivos internacionales

Los dos máximos referentes de la lucha chubutense en la actualidad, David Almendra y Rafael Proboste, visitaron Chubut Deportes en la previa de su viaje a Buenos Aires, donde estarán participando de un Campus de Entrenamiento junto al seleccionado nacional de la disciplina, apuntando a diferentes competencias internacionales que se vienen.

Los atletas, previo a su partida a Capital Federal, dialogaron con el área de Prensa de Chubut Deportes, para contar un poco de su actualidad y de qué modo afrontarán los desafíos que vienen.

“TENGO UN OBJETIVO CLARO”

En primer término, David Almendra (único medallista olímpico chubutense), señaló que “estoy hace un mes de vacaciones en Corcovado, sin embargo no dejé de entrenar porque tengo un objetivo claro que es estar preparado para lo que viene”.

Reconoció que “despegarme de la familia para mí es difícil, vivo mucho tiempo afuera y siempre lo que deseo es volver a casa. Me fui a los 13 años, hoy tengo 21 pero aún me cuesta. Pero todo es parte del sacrificio que demanda este deporte para poder cumplir los sueños que uno tiene”.

En cuanto a sus próximos objetivos, Almendra recalcó que “ahora me estoy preparando para mis primeros Juegos Panamericanos de adultos, que serán en Chile, en octubre.

Como preparación, ahora me voy a Buenos Aires a un campus de entrenamiento que va a durar todo el mes de junio. Después, en julio me voy para Hungría un mes, a una base de entrenamientos y de ahí a una competencia internacional en Rumania, que también incluirá otro campus de entrenamiento. Después volveré a Buenos Aires para terminar de prepararme para el Panamericano, mi gran objetivo de este año. Creo que la gira europea será fundamental para sumar experiencia y roce con atletas mayores”.

Por último, respecto a su visita a Chubut Deportes contó que “siempre paso a saludar porque desde mis inicios a hoy, siempre me acompañaron en cada paso de mi carrera. Vengo y me siento como en casa, noto el cariño que me tiene la gente que trabaja acá. Siempre estaré agradecido con el ente por el apoyo constante”.

“INTENTARE DAR LO MEJOR”

Por su parte, Rafael Proboste, que también formará parte del Campus en Buenos Aires, indicó que “vengo con una meta clara, que es el Torneo Panamericano de Juveniles de Chile, que se hará en julio (del 6 al 9). Vengo trabajando fuerte para ese desafío y ahora viajo al CeNARD de Buenos Aires, para seguir con la puesta para esta nueva competencia”.

Añadió en este sentido que “será mi segundo y último torneo Panamericano Juvenil. En el primero terminé sexto, pero me sirvió como experiencia, para encontrar lo que me falta corregir. Volver a representar a Chubut y a Argentina en un evento internacional me llena de orgullo y como siempre, intentaré dar lo mejor”.

Respecto a la importancia del campus del cual participará en Capital Federal, Proboste remarcó que “son entrenamientos fuertes, específicos y contagian energía positiva. Es la mejor puesta a punto que podemos tener antes del Panamericano”.

Luego hizo referencia a sus hermanos, también luchadores que están pasando un gran momento, manifestando que “con Natalia no compartí mucho tiempo de entrenamiento aunque estoy muy feliz por todo lo que está viviendo. Con mi hermano Ariel sí, porque estamos cerca en la edad. Por suerte ahora nos vamos a encontrar en el campus de Buenos Aires y ahí estaremos entrenando los dos. Para mí, poder compartir esos momentos con mi hermano es muy importante y me motiva aún más”.

Por último, el juvenil atleta hizo referencia a su entrenador Omar Gutiérrez, que lo acompaña y lo aconseja desde sus inicios: “Siempre nos reta, pero de buena manera, siempre buscando corregir y mejorar. La verdad que le estoy muy agradecido porque siempre nos ha respaldado y ayudado en todo”, sentenció.