Almodóvar vuelve a la pantalla del Club de Cine

Todo sobre mi madre será la próxima película del espacio que funciona en El Rincón Cultural, una propuesta que desde hace más de una década busca acercar otro cine y convertir cada función en una instancia de encuentro.

El Club de Cine continúa su recorrido por distintas miradas cinematográficas con una nueva función dedicada a Pedro Almodóvar. Este viernes 21, a las 21, será el turno de Todo sobre mi madre, película de 1999 que obtuvo el Oscar y que propone una historia atravesada por una pérdida, un viaje a Barcelona y una red de mujeres que ocupa el centro del relato.

La proyección se realizará en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, en el Cordón Forestal, con entrada gratuita. La película tiene una duración de 105 minutos.

La función se integra a la propuesta que Priscila Pape impulsa desde hace más de una década en Comodoro Rivadavia. El proyecto nació como un espacio para acceder a películas que no encontraban lugar en las carteleras comerciales y, con el tiempo, se transformó en un club donde la selección, las presentaciones y las conversaciones posteriores también forman parte de la experiencia.

La programación mantiene una especial atención sobre el cine argentino y latinoamericano, aunque también incorpora otras cinematografías y títulos sugeridos por quienes participan. La idea es que la película sea el punto de partida para compartir, intercambiar miradas y permanecer en el espacio después de la función.

Como parte de esa dinámica, la jornada contará además con pizzas y bebidas.