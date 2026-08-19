Limpieza de canales: retiran residuos para evitar obstrucciones y desbordes

Las cuadrillas municipales intervinieron pluviales de los barrios 30 de Octubre, LU4 y Las Orquídeas con maquinaria pesada y tareas de saneamiento.

El Municipio profundizó este miércoles las tareas de mantenimiento de los pluviales a cielo abierto en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Los trabajos incluyeron el retiro de residuos, la limpieza de líquidos estancados y el saneamiento de canales para favorecer el normal escurrimiento del agua.

El operativo fue realizado por la Secretaría de Control Urbano y Operativo, a través de la Dirección General de Mantenimiento de Pluviales a Cielo Abierto, con intervenciones tanto en la zona norte como en la sur de la ciudad.

En el barrio 30 de Octubre, las cuadrillas utilizaron una retroexcavadora y un camión volcador para retirar basura acumulada en el canal. Según explicó el director general del área, Carlos Vargas, los residuos son arrojados durante la noche y terminan provocando obstrucciones y desbordes que ponen en riesgo a las viviendas cercanas.

En el barrio LU4, los equipos realizaron tareas de saneamiento en un tramo de más de 15 metros hasta la desembocadura ubicada en las avenidas Constituyentes y Chile. Vargas señaló que la intervención surgió a partir de un pedido de la junta vecinal y remarcó que ese pluvial, al igual que el del barrio Moure, recibe mantenimiento permanente para garantizar el escurrimiento del agua, especialmente durante los días de lluvia.

El funcionario también detalló que los equipos retiran periódicamente líquidos estancados y residuos acumulados. En ese sentido, señaló que cada 10 o 15 días vuelven a encontrar una importante cantidad de basura en los canales, pese a las tareas de concientización que desarrolla la Subsecretaría de Ambiente.

Las labores también alcanzaron el sector de Las Orquídeas. Allí se realizó la limpieza de todo el trazado que comienza en el barrio Castelli, cruza la ruta y llega hasta el mar. Además, se mantiene una intervención continua en el evacuador del Roque González.

Vargas pidió responsabilidad a la comunidad para conservar despejados los conductos. Entre los elementos que suelen retirarse de los canales mencionó colchones, electrodomésticos en desuso y restos de poda, residuos que pueden generar obstrucciones y favorecer anegamientos.