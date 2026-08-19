Un mural que llevó el Mar Argentino a la Escuela 111

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°111 “Mar Argentino”, ubicada en Kilómetro 5, sumó un nuevo mural a sus paredes en el marco del proyecto Arte Público en la Escuela Pública, una iniciativa del FAV del Instituto Superior de Formación Docente N°806 que desde hace años acerca el muralismo a escuelas y otras instituciones públicas de Comodoro Rivadavia.

La obra, realizada el sábado 15 de agosto, tuvo como eje al “Mar argentino” y coincidió con el mes del aniversario de la institución. La propuesta también estuvo vinculada con la celebración del aprendizaje de las infancias, a partir de una experiencia artística desarrollada de manera colectiva.

En la jornada participaron colaboradores voluntarios, familias, docentes, integrantes del equipo directivo y estudiantes del Profesorado de Artes Visuales, además de profesores de Arte y Scouts. La diversidad de participantes forma parte de la dinámica que caracteriza al proyecto, que plantea la realización de los murales como instancias de participación comunitaria y construcción colectiva.

La intervención en la Escuela 111 constituye el sexto mural realizado por el proyecto durante 2026. La institución, que lleva el nombre “Mar Argentino” y se encuentra en el barrio Presidente Ortíz, cumplió este año 90 años de historia.

Arte Público en la Escuela Pública nació entre 2013 y 2014 dentro del Área de Extensión del ISFD N°806 —actual FAV— con la intención de acercar el arte público a las instituciones de la ciudad mediante la realización y donación de pinturas murales. A lo largo de su recorrido, la propuesta se extendió por distintos barrios y sumó a comunidades educativas, familias, vecinos, estudiantes de profesorados, artistas y voluntarios.