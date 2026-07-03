Alumnos del Colegio Nº 33 en jornadas de salud mental

Fueron articuladas de manera conjunta por el área de Desarrollo y Economía Social de la comisión de fomento de Cañadón Seco y la dirección del Colegio Secundario Nº 33 "Pioneros de Cañadón".

Las jornadas de conversatorios sobre salud mental dirigidas a estudiantes de la institución se llevaron a cabo a mediados de esta semana, en el marco del Programa de Atención Integral para la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz,

Las charlas estuvieron a cargo del licenciado en psicología Santiago Estanciero, quien abordó junto a los estudiantes temáticas fundamentales para el bienestar de las y los jóvenes, como el autodiálogo positivo, la autoestima, la importancia de la actividad física, la higiene del sueño, el manejo de la ansiedad y los ataques de pánico, la regulación emocional, la fobia social, la hipersensibilidad emocional y la prevención de las adicciones.

Además, se generó un valioso espacio de escucha, participación y reflexión, donde los estudiantes pudieron compartir experiencias, expresar inquietudes y reconocer la importancia de pedir ayuda, fortalecer vínculos saludables y construir redes de apoyo.

De esta manera, a través de su Dirección de Desarrollo y Economía Social, la comuna de Cañadón Seco continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con las instituciones educativas, promoviendo acciones de prevención, acompañamiento y promoción de derechos para el desarrollo integral de adolentes y la construcción de una comunidad más saludable, inclusiva y participativa.