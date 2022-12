Amenazas e intimidación a familia de joven calcinado

La familia de Lautaro Morello, un joven de 18 años que hace una semana desapareció junto a un amigo en el partido bonaerense de Florencio Varela y el jueves fue encontrado semicalcinado y con signos de haber muerto por asfixia mecánica, a la vera de una autopista en construcción, en la localidad bonaerense de Guernica, denunció "amenazas" y exigió que investigue una fuerza nacional y que el expediente pase al "fuero federal".

"Me hicieron una videollamada en la que me iban como grabando cuando salí anoche del domicilio de Lautaro y me siguió un auto negro y una moto. Hoy a la mañana el mismo auto y la misma moto de alta cilindrada, sin patente, se pararon en el domicilio de mi hija", dijo el abogado Carlos Dieguez, quien minutos antes del mediodía estaba junto a familiares del joven en la puerta de la fiscalía.

El letrado añadió que presumen que el auto pudo haber sido un "Honda o un Toyota Corolla" y que el motociclista era "un hombre con una mochila"

"No es por mí, es por la familia, están pasando vehículos raros y a una de la tía que trabaja en la fuerza como oficial y no tiene nada que ver con nada la están amedrentando, amenazando", sostuvo Dieguez, quien anunció que presentará la denuncia correspondiente.

Piden que la Bonaerense se aparte de la investigación

En tanto, el letrado pidió que sea apartada de la investigación la Policía de la provincia de Buenos Aires porque "hay unos pocos sinvergüenzas que manchan el uniforme de azul y eso está acreditado en el expediente".

"Por eso estamos pidiendo de que se haga cargo una fuerza nacional ya sea Policía Federal Argentina, Gendarmería o Prefectura Naval", aseguró.

Según el abogado, Lautaro "estuvo desgraciadamente en un lugar en donde no debía estar" y aclaró que "este el principio de una extensa investigación".

"Cuando se estaba incendiando el vehículo venía una (Volkswagen) Amarok blanca y un Peugeot gris que le hacía el apoyo a la vera de la ruta 53. Así mismo circulaba un patrullero de la Policía bonaerense a baja velocidad. Estamos pidiendo la ubicación de esos móviles a ver si guardaban relación con el hecho o estaban dando algún tipo de apoyo dada las circunstancias a la gente que está sospechada hasta el momento", explicó.

Por su parte, otra familiar solicitó en una conferencia de prensa en la puerta de la fiscalía junto al abogado que la causa pase al "fuero federal" e insistió en que la Policía provincial sea apartada, mientras que Miriam, abuela de Lautaro, criticó el trabajo de la fiscal Mariana Dongiovanni.

"La fiscal no estuvo donde estuvo el auto, no estuvo donde se hicieron los allanamientos ni donde encontraron el cuerpo, nos atendió mal y nunca nos llamó ayer, ni el lunes ni el fin de semana. La fiscal se quejó de todo, altanera, lo que nos contestó la fiscal no nos servía de nada", señaló.

Según las fuentes, la representante del indagará en las próximas horas por "homicidio" a Cristian Centurión, hijo de un comisario -que es cadete de la fuerza- y su primo, llamado Maximiliano Centurión, como presuntos autores.