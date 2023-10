Andrea, Cristina, María Marta y Liliana, cuatro mujeres que padecieron el cáncer de mama

El 19 de octubre es el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, Penta busca aumentar la prevención para la detección precoz a través del testimonio en primera persona de cuatro mujeres, cuatro vidas totalmente diferentes y cuatro historias que se cruzan en un punto que lo cambia todo: un resultado inesperado.

Andrea, Cristina, María Marta y Liliana son los rostros de una realidad que sufren una de cada ocho mujeres en el mundo. Desde Penta aseguraron “hablamos con ellas para descubrir cómo empieza su historia con esta enfermedad, pero, sobre todo saber qué ha pasado después de ese punto y aparte que supuso el diagnóstico”.

“Chequearte es una prioridad”, es la frase que Penta promueve a través de sus canales digitales para impulsar la concientización y el chequeo preventivo y anual para todos sus pacientes.

Las pruebas y exámenes de detección tienen el propósito de encontrar una enfermedad en las personas que no tienen ningún síntoma. Mientras más temprano se detecte el cáncer de mama, existen mayores probabilidades de que el tratamiento tenga éxito.

Andrea

“Me enteré del diagnóstico por una duda que tenía, algo que notaba extraño en mi pecho. Hice los estudios en Penta con Lucia Santamarina y Gabriela Cimato, a través de una ecografía me detectan algo y después con dos punciones mamarias identifican que es cáncer. Tuve que aprender a vivir, antes del diagnóstico la vida me pasaba por el costado. Si te toca transitar esto, en Penta tenés el mejor equipo”.

Cristina

“Hace 5 años me detectaron la enfermedad, me di cuenta por un bultito que tenía en el pecho y me hicieron los estudios de diagnóstico por imágenes donde detectan un nódulo, her positivo en cáncer de mama. A todas las personas que estén viendo esto, es importante, no se olviden de hacerse el control todos los años”.

María Marta

“En 2022, a través de un control anual me diagnosticaron, encontraron algo raro, y eso ayudó a hacerme una mamografía. Esta noticia fue un salto al vacío, hay que enfrentar a la familia y decir tengo cáncer de mama. Desde ahí, empecé a construir una nueva relación con mi amigo el cáncer, desde el humor. Fui a una consulta donde encontré respuestas, profesionales que estaban ahí para mí. Háganse el chequeo, no sucede nada, son unos minutos al día y es el tiempo que ocupamos en mirar historias en el celular, ese tiempo nos puede salvar la vida”.

Liliana

“En ese momento cuando me enteré del cáncer había que pagar la operación, un mes más no se podía esperar. Me recuperé bien, y ahora estoy con muchas ganas de hacerme la intervención, porque siento un vacío en el pecho cuando me pongo una remera. Los chequeos médicos a tiempo te salvan, si no me lo hubiera hecho, hoy sería tarde”.

CEMAPE

Guadalupe Ara, gerente de operaciones de Penta indicó “como hace más de 35 años enfocamos nuestros servicios en la prevención, detección precoz y tratamiento para el cáncer de mama o patologías mamarias”.

Para finalizar, Penta invitó a conocer el Centro Mamario Austral, compuesto por un equipo multidisciplinario compuesto por Lucía Santamarina, Paola Pucci, Ezequiel Martínez Lampe, médicos especialistas en diagnóstico por imágenes; Gabriela Cimato, Gustavo Valiente y Gustavo Parera, médicos mastólogos y cirujanos; y Maribel Lutteral, oncología. El objetivo de este servicio es brindar una atención integral sobre patologías mamarias a sus pacientes.