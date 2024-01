Ángel de Brito repudió a los famosos del Bailando 2023

Ángel de Brito se sumó a la polémica del Bailando 2023 (América) sobre la nueva regla que prohíbe colocar reemplazos tanto de las figuras como de sus bailarines, fruto de los diversos pedidos de vacaciones que se generaron.

Los espectadores del programa se refirieron a los conflictos que se generaron por el permiso de viaje que le otorgaron a Charlotte Caniggia y que le denegaron a otros como Yeyo de Gregorio. "Me da un poco de vergüenza que los famosos del Bailando 'estén cansados' y 'necesiten' vacaciones...", fue uno de los descargos.

Por esta razón, Ángel de Brito aprovechó el tweet para dar a conocer su molestia con las celebridades que habían pedido días de vacaciones para poder ausentarse. De esta manera, manifestó: "¿Cansados de qué? Mangas de nadies. Vayan a laburar".

ELIMINADA MILETT FIGUEROA

Ángel de Brito confirmó la salida de Milett Figueroa del Bailando 2023 (América TV) y contó los motivos.

El periodista publicó en las historias de Instagram que la modelo peruana no podrá seguir en el reality show de Marcelo Tinelli: "Milett fuera del Bailando".

Finalmente, Ángel confirmó que la lesión en la espalda es lo que hizo que Figueroa no pudiera continuar en el certamen: "Por prescripción médica no puede bailar este ritmo".

"Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo", explicó Marcelo Tinelli al respecto.

El desplazamiento de vértebra, conocido también como subluxación vertebral, es una condición en la cual una vértebra se mueve fuera de su posición normal dentro de la columna vertebral. Esta anomalía puede generar molestias y disfunciones en el sistema musculoesquelético y nervioso, impactando la calidad de vida de quien la experimenta.