Aníbal Moreno estampó su firma en River

El mediocampista se transformó este domingo en el segundo refuerzo del plantel que conduce Marcelo Gallardo. Firmó hasta diciembre de 2029.

El mediocampista Aníbal Moreno selló este domingo su vínculo con el club River Plate hasta diciembre de 2029, luego de que el club de Núñez comprara la totalidad del pase, del jugador que viene del Palmeiras de Brasil.

La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial de la institución.

De esa manera, Marcelo Gallardo ya cuenta con dos refuerzos, destacando que el primero que se sumó es el también mediocampista Fausto Vera, proveniente de Atlético Mineiro, también de Brasil.

Mientras tanto, el plantel “millonario”, que estaría interesado en Facundo Mura -jugador de Racing-, continúa con su pretemporada en el River Camp de Ezeiza, donde permanecerá hasta los primeros días de enero, ya que a partir del 3, la continuará en San Martín de los Andes.