El plantel “millonario” retornó este sábado a sus entrenamientos en Ezeiza. El refuerzo Fausto Vera fue parte de esta primera práctica.

River regresó al trabajo con el comodorense Ian Subiabre

Con la presencia del juvenil comodorense Ian Subiabre, el plantel profesional de River Plate regresó este sábado en Ezeiza a sus entrenamientos.

El plantel que dirige Marcelo Gallardo se juntó en el River Camp con la presentación de Fausto Vera, el mediocampista que el viernes acordó su vínculo en compañía del presidente del club, Stéfano Di Carlo.

Los que dijeron presente fueron: Franco Armani, Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán (arqueros); Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Sebastián Boselli, Lautaro River, Paulo Díaz, Marcos Acuña (defensores); Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Kevin Portillo, Matías Galarza, Thiago Acosta, Cristian Jaime y Vera (mediocampistas); Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Agustín Ruberto (delanteros).

A ellos se sumaron otros juveniles como Franco Jaroszewicz, Agustín Obregón, Ulises Giménez y Facundo González.

En tanto, Maximiliano Meza, Germán Pezzella y Giorgio Constantini continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

River ya comenzó los trabajos para preparse de la mejor manera con vistas al 2026 donde tendrá tres competencias durante el primer semestre: torneo Apertura, Copa Sudamericana y Copa Argentina.

A partir de este sábado y hasta el 3 de enero, el plantel “millonario” trabajará en el River Camp. Desde el 4, lo hará en San Martín de Los Andes.