Le ganó 1-0 con gol de Franco Domínguez, de penal, y avanzó a la cuarta ronda del Torneo Regional Federal Amateur, instancia en donde lo espera Deportivo Villalonga. El 4 de enero será el juego de ida en Comodoro Rivadavia.

Newbery eliminó a la CAI y está en cuartos de final

Jorge Newbery se clasificó este domingo para jugar los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, al derrotar de local por 1-0 a Comisión de Actividades Infantiles.

El duelo comodorense, que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti, de la Liga de Río Colorado.

El único gol del partido corrió por cuenta de Franco Domínguez por un penal convertido a los 39’ de la etapa inicial. En ese partido, el juez del encuentro, expulsó a Mateo Conde, del equipo visitante, por una infracción sobre Leonardo Valdez.

En los primeros minutos, la CAI probó con un remate de zurda del colombiano Byron Ortiz, que se fue por arriba. Seguidamente, el arquero del dueño de casa, Lucas Rodríguez, salvó un mano a mano ante Gustavo Arce.

Más adelante, Franco Domínguez lo tuvo en el punto del penal, pero salvó Mateo Pierobon.

A seis minutos del final del primer tiempo, el árbitro sancionó penal porque un remate de Arturo Mendoza, dio en la mano de un jugador “azzurro” por lo que el juez de inmediato, cobró la pena máxima.

El encargado de ejecutar el remate fue el “Flaco” Domínguez, quien venció al arquero Pierobon, para así abrir el marcador a favor del dueño de casa.

Y con ese resultado, Newbery se iba a los vestuarios arriba en el marcador al término de la etapa inicial por 1-0 por el gol marcado por su artillero.

En el complemento, y sobre 15 minutos, Leonardo Valdez tomó el balón, le pegó desde afuera obligando al arquero Pierobon a enviar la pelota al tiro de esquina.

A diez minutos para el término del encuentro, un desborde de Luca Miroglio, casi termina en gol. Se salvó el arco defendido por Lucas Rodríguez.

La CAI se complicó en el final porque a los 43’, se quedó con diez por expulsión de Mateo Conde a raíz de una fuerte falta sobre Leonardo Valdez.

De esa manera, y luego de algunos minutos, llegó el pitazo final, con victoria y clasificación para Jorge Newbery, que en cuartos de final, se las verá con Deportivo Villalonga de Villallonga (Buenos Aires), que el sábado y desde el punto del penal, dejó en el camino a Juan José Moreno de Puerto Madryn al vencerlo por 6-5.

La serie con Villalonga comenzará en Comodoro Rivadavia el 4 de enero, mientras que una semana después, el “Lobo” definirá su suerte en Buenos Aires.

Síntesis

Jorge Newbery 1 / CAI 0

Jorge Newbery: Lucas Rodríguez; Fausto Viegas, Marcos Bale, Gastón Barrientos y René Villalba; Juan Pablo Schwarzenberg, Alex Vera y Alex Sosa y Franco Domínguez; Leonardo Valdez y Arturo Mendoza. DT: Hugo Barrientos.

CAI: Mateo Pierobon; Franco Flores, Mateo Conde, Santiago Peralta y Brian Rojas; José Vivanco, Santiago Vidal, Gustavo Arce y Valentín Pesse; Byrton Ortiz y Facundo Vilte. DT: Nicolás Segura-Andrés Silvera.

Gol PT: 39’ Franco Domínguez (JN) de penal.

Cambios ST: 8’ Tahiel Cárcamo x Mendoza (JN), 12’ Luca Miroglio x Vidal (C), 20’ Lucas Palma x Vilte (C), 22’ Alex Aguirre x Schwarzenberg (JN) y Marcos Giacovino x Sosa (JN), 33’ Matías Avila x Vivanco (C).

Amonestados: Sosa, Schwarzenberg (JN). Pesse, Vivanco (C).

Incidencias ST: 43’ expulsado Mateo Conde (C).

Arbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Liga de Río Colorado).

Estadio: La Madriguera (Club Jorge Newbery).

Panorama – Tercera Ronda

- Jorge Newbery (C. Rivadavia) 1 / CAI (C. Rivadavia) 0. Clasificó Jorge Newbery.

- Deportivo Villalonga (Villalonga) 2 (6) / Juan José Moreno (Puerto Madryn 2 (5). Clasificó Deportivo Villalonga.

- Atlético Regina (Villa Regina) 2 / Alianza 2 (Cutral-Co). Clasificó Atlético Regina.

- Sportsman (Luis Beltrán) vs Deportivo Roca (General Roca).

- Estudiantes Unidos (Bariloche) 1 (2) / San Patricio (San Patricio de Chañar) 0 (3). Clasificó San Patricio.

- Independiente (Neuquén) 1 / La Amistad (Cipolletti) 4. Clasificó La Amistad.

- Atlético San Julián (Puerto San Julián) 0 / Boxing Club (Río Gallegos) 2. Clasificó Boxing Club.

- Camioneros (Río Grande) 3 / Camioneros (Río Gallegos) 0. Clasificó Camioneros RG.

Cuartos de Final (ida 4 de enero y vuelta 11 de enero).

- Boxing Club vs Camioneros (RG) (L). A.

- Deportivo Villalonga vs Jorge Newbery (L). B

- San Patricio vs La Amistad (L). C

- Ganador Sportsman-Deportivo Roca vs Atlético Regina (L). D.