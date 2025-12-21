Diego Verriello ganó y se quedó con la Copa Top Race

Con Fiat Cronos se quedó este domingo con la segunda fecha en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, provincia de Buenos Aires.

La Copa Top Race YPF INFINIA disputó la 2ª fecha en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, donde Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición logró la victoria luego de un gran avance desde el cuarto lugar para ser el ganador de la Copa en una temporada estupenda en la que se consagró Campeón Argentino de Top Race Series junto a la escudería de Christian Martínez.

En un principio la carrera tuvo a Ayrton Gardoqui largando en el primer lugar junto a Norberto Grosso, donde al apagarse el semáforo el piloto del Ford Mustang #32 del JLS Motorsport-Corsi Sport tomaba la punta, mientras que Verriello con el Cronos #101 se metía en el “top-tres” tras un gran arranque y buenas maniobras sobre sus principales rivales.

Pasando las primeras vueltas de carrera quién lograba avanzar era Leonel Pernía ya que se ponía en el segundo lugar siendo por el momento el ganador de la Copa. Al cumplirse seis vueltas, aparecía Marcelo Ciarrocchi para meterse en la pelea por un lugar en el podio, junto a Norberto Grosso, Pernía y Verriello.

Al siguiente giro, Grosso tocaba a Leonel Pernía en la parte delantera, dejando así un espacio a Diego Verriello para que tome la punta y saque una gran diferencia al igual que Marcelo Ciarrocchi que conseguía superar a ambos. Pasando a mitad de carrera Leonel se despistaba y perdía varias posiciones, hasta quedando sin chances de lograr el triunfo para quedarse con el torneo.

Al final y luego de 32m51s598/1000 de competencia, Diego Verriello se quedaba con la victoria y la Copa Top Race YPF INFINIA a una velocidad promedio de 161,914 km/h, mientras que al podio lo acompañaron Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport a 432/1000 del ganador y Norberto Grosso con el Ford Mondeo #32 del JLS Motorsport-Corsi Sport a 4.079/1000.

En la Copa Master, Norberto Grosso fue el ganador y se quedó con la Copa. Segundo en la final fue seguido Carlos Guttlein (Fiat Cronos #33 – Octanos Competición) y tercero Julio Bevilacqua (Lexus #98 – LFB Racing Team). Mientras que el Octanos Competición se quedó con el Campeonato de Equipos de la Copa Top Race YPF INFINIA cerrando un 2025 inolvidable.

Diego Verriello, ganador de la Copa Top Race YPF INFINIA afirmó: “Pudimos hacer una carrera inteligente para lograr el triunfo en la Copa. Es muy importante para mí ganarle a los mejores como Leonel Pernía, Marcelo Ciarrocchi y a Facundo Aldrighetti. Con mi familia lo vamos a recordar como algo lindo lo que conseguí en la categoría”.

Cumplidas 2 fechas, la Copa Top Race YPF INFINIA quedó en manos de Diego Verriello (Octanos Competición) con 49 puntos, segundo Leonel Pernía (Octanos Competición) 36 puntos y tercero Norberto Grosso (JLS Motorsport - Corsi Sport) con 34 puntos.