Fausto Vera es el primer refuerzo de River

El mediocampista firmó contrato con el “Millonario” hasta diciembre de 2026. Llega a préstamo del Atlético Mineiro por un año, con opción de compra.

Este viernes, Fausto Vera selló su vínculo con River Plate a préstamo por un año, con opción de compra. La firma del contrato se llevó a cabo junto con el presidente de la entidad de Núñez Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del club.

El mediocampista de 25 años se transformó así en jugador del "Millonario", al concretar la operación con Atlético Mineiro de Brasil.

El préstamo ronda los 500.000 dólares y la opción fijada en casi 4.5 millones de la misma moneda.

Las negociaciones ya estaban muy avanzadas y el jueves prácticamente se cerró la llegada de Vera, que finalmente este viernes confirmó su regreso al fútbol argentino, donde vistió la camiseta de Argentinos Juniors, por lo que Marcelo Gallardo tiene ahora sí a su primer refuerzo.

Pasado el mediodía del viernes, Vera se hizo la revisión médica y luego el futbolista se trasladó al Monumental para poner la firma.

En la temporada 2025, Vera jugó 32 partidos con Atlético Mineiro, 20 de ellos como líbero y 10 como mediocampista central, y anotó un gol. El volante, que a lo largo de su carrera, suma 14 goles y nueve asistencias en 230 partidos, llegó a Brasil en 2022, cuando fichó por Corinthians, tras destacarse en el "Bicho" de La Paternal.

Además, ante la dificultad de contratar a Aníbal Moreno por las pretensiones económicas de Palmeiras (14 millones), River iría a la carga por Santiago Ascacíbar, que este sábado terminará su temporada con Estudiantes de La Plata jugando en San Nicolás el Trofeo de Campeones ante Platense.

Por otra parte, el plantel “millonario”, que en 2026 jugará la Copa Sudamericana, iniciará este sábado su pretemporada en el River Cump, para luego continuarla en San Martín de los Andes.