Anmat cancela venta de 25 medicamentos: ¿De qué laboratorios?

De acuerdo con la Anmmat se trata de medicamentos cuyos certificados se encontraban vencidos. La lista completa.

La Anmat canceló la autorización de venta de 25 medicamentos por irregularidades en su registro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) canceló este miércoles 25 certificados de medicamentos inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que estaban vencidos y no habían iniciado el trámite de reinscripción correspondiente. Así quedó plasmado en la Disposición 5866/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.

Asimismo, se solicitó que los laboratorios fueran notificados, para que puedan presentar un recurso de reconsideración dentro de los próximos 20 o 30 días.

Las sanciones se definieron a partir del control sobre certificados del REM que realizó la Dirección de Gestión de Información Técnica, en donde se descubrió que varios de ellos no fueron reinscriptos. De esa revisión surgió que las autorizaciones se encontraban vencidas y que sus titulares no habían comenzado el procedimiento para renovarlas.

A raíz de esto, la Anmat recordó que está establecido por ley que la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años, contados desde la emisión del certificado habilitante.

Por esto, los titulares o representantes de los productos registrados ante la ANMAT deben pedir la reinscripción dentro de los 30 días previos al vencimiento del certificado.

Los laboratorios —algunos con más de un medicamento dado de baja— que fueron afectados por la medida son los siguientes:

CSL Behring S.A. (certificados N° 31273 y 32949).

Lafedar S.A. (certificados N° 31858, 47816, 51545, 17638 y 21191).

Microsules Argentina S.A. (certificado N° 32993).

Aspen Argentina S.A.(certificado N° 38674).

Lavimar S.A. (certificado N° 40066).

Laboratorio Internacional Argentino S.A. (certificados N° 51557, 51911, 52159, 52172 y 3007).

Savant Pharm S.A. (certificado N° 52195).

Laboratorios Monserrat y Eclair S.A. (certificado N° 55174).

Takeda S.A. (certificado N° 55225).

Megalabs Argentina S.A.U. (certificado N° 55510).

Eurofar S.R.L. (certificado N° 57583).

Monte Verde S.A. (certificado N° 57594).

Tecnonuclear S.A. (certificado N° 58460).

Terumo BCT Latin America S.A. (certificados N° 58822 y 58925

Laboratorio Elea Phoenix S.A. (certificado N° 59189).