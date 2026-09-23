Sismo de 5,4 grados: dónde fue el epicentro

El movimiento telúrico se registró en la mañana de este miércoles a unos 54 kilómetros de Chilecito y se sintió en otras provincias.

Un sismo de magnitud 5,4 en la Escala de Richter se registró en la mañana de este miércoles en la provincia de La Rioja. El epicentro se ubicó a 54 kilómetros al noreste de Chilecito, con una profundidad de 143 kilómetros. También fue percibido en las provincias de Catamarca, San Juan y Córdoba.

El movimiento telúrico fue informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Según detalló el organismo, el fenómeno se registró exactamente a las 06:21:13, hora local. El epicentro estuvo ubicado en las coordenadas 28.758° de latitud sur y 67.265° de longitud oeste.

Según el informe, el epicentro del sismo se encontraba además a 50 kilómetros al suroeste de Aimogasta, a 54 kilómetros al noreste de Chilecito y a 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

De acuerdo con la información detallada por el Inpres, en la localidad de Famatina, La Rioja, el sismo tuvo una intensidad de IV, categorizada como medio, cuyo posible efecto o consecuencia más notoria es la oscilación de los objetos colgantes.

En tanto, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de III a IV en Aimogasta y Chilecito, lo que significa que algunas personas en reposo pudieron percibirlo y también se registró oscilación de objetos colgantes.

En tanto, el INPRES indicó una intensidad III en la ciudad de La Rioja, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y Vinchina. Según esta medición, algunas personas en reposo percibieron el sismo.

El movimiento telúrico también fue sentido, aunque de manera más leve, en San José de Jáchal y la ciudad de San Juan, en la provincia de San Juan, y en la ciudad de Córdoba.

Por su profundidad de 143 kilómetros, el sismo tuvo un alcance que permitió que fuera percibido en distintas localidades alejadas del epicentro.