"Anthony" Guzmán ganó rápido en el Main Event Championship

El kickboxer del Gym Fight Club de Comodoro Rivadavia se impuso en el primer round por nocáut técnico ante Adrián Verza y se quedó con la Copa K1 Rules en Buenos Aires.

El kickboxer profesional del Gym Fight Club de Comodoro Rivadavia Antonio "La Mantarraya" Guzmán (70 kg) venció por KOT a Adrián Verza en el primer round y se quedó con la Copa K1 Rules en el Main Event Championship XXV, disputado en Buenos Aires.

En el denominado súper combate, Antonio “La Mantarraya” Guzmán siguió manteniendo su racha ganadora y esta vez debutando en 70 kg, estuvo demoledor frente al bonaerense Adrián Verza del Dojo Serpiente.

La XXV edición tuvo lugar en el Club Comunicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Guzmán, luego de su conquista en Chile donde logró el título Main de K1 Rules ante el brasileño Wanderley "Xuxa", fue invitado rápidamente para el pasado sábado 6 de junio.

Guzmán, de origen dominicano pero radicado en Comodoro Rivadavia desde chico, subió de categoría para meterse en la franquicia enfrentando al aguerrido peleador Adrián Verza en súper combate de peso superwelter. Mientras que en su rincón lo tenía a su técnico, el comodorense Darío Achaval.

Desde el inicio ambos salieron decididos a cruzarse, en una pelea sin estudio previo arriba del ring y que anticipaba ser trámite cambiante. Guzmán, salió con determinación a imponer su ritmo y adueñarse del centro del ring en el primer round; Verza con velocidad fue al ataque, falló con una derecha y luego con una izquierda en la zona alta, pareció pisar mal con la pierna derecha. Luego Guzmán con los jabs buscaba mantener la distancia, pero Verza decidió jugarse en el cara a cara y llevar a su rival contra la cuerdas sin medir la potencia del patagónico. “La Mantarraya”, le metió un cross fulminante de derecha en la mandíbula que repitió con la misma mano en la zona alta, Verza cayó contra las tablas del ring. Luego, tras la cuenta de proyección no pudo seguir en pelea y todo se terminó en 15”.

El triunfo arrollador de "Anthony" Guzmán lo dejó como ganador de la Copa K1 Rules y lo pone como uno de los púgiles con alta proyección del Main Event Championship del futuro, y sin dudas en otras carteleras a nivel internacional.

El representante de Comodoro y del Gym Fight Club, Antonio Guzmán, se mostró potente en su nueva categoría aprovechó muy bien su estatura y alcance de brazos, sumando otra victoria en su carrera deportiva, que cuenta con el acompañamiento de Comodoro Deportes.