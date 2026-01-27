"Anthony" Guzmán peleará en Chile en el Main Event Championship

El próximo 12 de abril el múltiple campeón de kick boxing y K1, Antonio Guzmán estará peleando en Santiago de Chile con Wanderley Xuxa de Brasil. Esta presentación internacional marca un paso más en su carrera deportiva disputando el título del evento en 67 kg en modalidad K1. Guzmán, junto a su técnico Darío Achaval se reunieron con el titular del Ente Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez, quien ratificó el apoyo en el 2026 en su carrera deportiva.

Al respecto, “Anthony” Guzmán aseguró. “Sí, ya estamos a pocos pasos, falta mucho tiempo, pero yo siento que cada vez va todo más rápido. Y bueno, el sueño de ir afuera de las cosas importantes ya poco a poco se va a dar. Esta es recién la puerta de entrada a las grandes ligas, así que nada más que contento. Y esta vez sí disfrutando un poco del proceso y de todas estas cosas lindas que se van dando”.

“Estamos entrenando fuerte, no paramos de las fiestas, seguimos entrenándonos firme. Igual entrenando a la par con unos cuantos amigos, siempre estamos trabajando fuerte con Darío. Nada más que la preparación es lo que nos va a dar el pie a la victoria”, dice Guzmán.

“LA PREPARACION NOS

DARA EL PIE A LA VICTORIA”

En referencia al trabajo fino con sparring, Antonio Guzmán expresó. “El sparring sí lo puedo acelerar mucho con mis compañeros, pero bueno, lo voy llevando. Tengo ahora un compañero que es más o menos como mi alumno, que comenzó también con Darío que lo lleva, que es Tommy, él me viene acompañando también hace unos meses, vengo haciendo un toque fuerte con él. También tengo otros compañeros pesados con los que hago sparring. Recurrimos igual al boxeo, sino vamos a ver la chance de poder ir afuera a hacer sparring”.

Antonio Guzmán logró los siguientes títulos: campeón argentino y sudamericano de la KBox Latino, campeón argentino de la WKN (World Kick Boxing Network), institución que tuvo como presidente a Jorge “Acero” Cali. Campeón continental del Consejo Mundial de Kick Boxing (WKC) que mantiene como presidente a Oscar Fischer; primer campeón argentino IKC (Consejo Internacional de Kick Boxing), con el detalle que los tres títulos fueron ganador por KO, luego defendiendo los mismos y su retención también fue por la vía rápida.

UN PASO IMPORTANTE A

NIVEL INTERNACIONAL

Por su parte el técnico de Anthony, Darío Achaval, se refirió al paso importante que darán en esta ocasión. “Sí, la verdad que yo lo veo así, como le comentaba Hernán, es el inicio a una nueva etapa de competición de Anthony, con estas facetas que vamos a tener roce internacional. Así que, como siempre, inspirado, motivado y trabajando para conseguir nuestro propósito, nuestra meta, que es que Anthony se consolide a nivel internacional. Y que siga haciendo estas buenas presentaciones, que el día de mañana haga historia en el kick boxing, no solamente para él, sino para la ciudad”.

En la organización del Main Event Championship estarán Federico Benancio y Nicolás de Víctor. “Esta franquicia realmente nos motivó muchísimo porque captan talentos de una manera muy sana y muy competitiva, sin tener favoritos ni privilegio por ninguna escuela y realmente los campeones que tienen son campeones porque han ganado a los mejores rivales. Se enfrentan buenos con buenos. Yo lo tomo como parte de nuestro equipo también para consolidar la carrera profesional e internacional de Anthony”.

“Después veremos cómo va siguiendo todo. Anthony va escalón por escalón, que es lo importante. Ya hicimos los primeros pasos en el Main Event que fue de 10 con resultados muy buenos, con la última pelea muy dura y ahora este paso que es también importante ya que es una pelea estelar más, es el título del Main Event”, dice Achaval.

“CONTENTOS PORQUE

SEGUIMOS ACOMPAÑADOS”

Por último Anthony Guzmán aseguró. “Es un evento importantísimo para toda la Argentina, se están enfrentando ahora los mejores, y como dice Darío, sin favoritismo, si vos sos bueno te enfrentas con buenos, si vos querés ser bueno te vas a tener que enfrentar si o si con buenos, esa es la posta. Y en el Top 5 hay exponentes de todas las escuelas, no hay ningún favoritismo. Entonces vas, te enfrentás, le ganás, listo, sos vos el mejor”.

“Esta reunión con Hernán –por Martínez- fue muy buena, sacamos todas cosas positivas, siempre la mejor de las ondas, hasta café me hizo. Todas las veces que venimos, muy bien, ya estamos acompañados por Hernán, así que contento”, expresa Guzmán.

Por último, Achaval dimensionó. “La verdad que siempre es bueno reunirse con Hernán, con gente del deporte, gente que es parte de nuestro equipo, que siempre tenemos una palabra favorable. Todo el respaldo para la carrera de Anthony, así que nos vamos con la mejor energía a sumar un puntito en lo que es nuestro trabajo. A acelerar los entrenamientos, a ponernos a punto con todo para ir el 12 de abril a hacer una gran presentación. Y a esperar con Anthony siempre lo mejor”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.