Antonella Smart proyectará su futuro olímpico en Buenos Aires

La deportista comodorense e integrante de la selección argentina de judo, Antonella Smart, en marzo se radicará en Buenos Aires para encarar la carrera de Ingeniería en Alimentación, en la UBA, y seguirá su proyección deportiva junto con el elenco argentino. El próximo compromiso será en el Campeonato Nacional, en Córdoba.

Antonella, en Comodoro, está a punto de recibirse de chef y no deja de lado sus estudios y su compromiso con la Selección. Paralelamente, continuará con el equipo argentino en el CeNARD.

Estaba previsto que en marzo estaría compitiendo en el Panamerican Open, pero el mismo se suspendió. Ahora, en lo inmediato, afrontará en abril el primer Nacional del año.

Días atrás, la judoca se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para describir como continuará con su carrera tanto en lo deportivo y con sus estudios terciarios. La deportista de alto rendimiento cuenta con el acompañamiento y apoyo del Estado municipal para su desarrollo deportivo.

“Hablamos sobre el tema del apoyo que ellos (Comodoro Deportes) ya me vienen brindando y futuras competencias, porque también tengo pensado competir en el nivel que lo venía haciendo (Seniors) y posiblemente inscribiéndome al programa que tiene la Universidad”, contó la atleta que representa a la ciudad.

“Se trata de un programa de judo para competencias universitarias, tanto nacionales como internacionales”, describió la joven de 20 años que se viene desempeñando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires.

En la Universidad de Buenos Aires, la deportista comenzará en la carrera de Ingeniería en Alimentación. “Siempre me gustó el tema de la alimentación, creo que está ligado al deporte”, expresó sobre su decisión de elegir esa carrera. “No dudé en inscribirme en la Universidad, porque también poder irme implica lo que es el entrenamiento y allá lo puedo hacer mucho mejor”.

“Mi idea es seguir entrenando en el CeNARD, junto con mis compañeros de Selección y entrenador, y poder seguir concentrando con ellos”, señaló la comodorense sobre su proyección con el equipo argentino de judo.

La atleta que se formó en las escuelas municipales de Comodoro se viene entrenando en el Departamento Metodológico del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Sobre sus entrenamientos y la puesta a punto para los próximos compromisos competitivos, contó: “no paré en ningún momento estando en el Departamento Metodológico”.

Si bien Seniors no era su categoría, en este 2022 ingresará en dicho nivel. “La categoría de Mayores ya la venia haciendo desde los 15 años, pero era para ir midiéndome con el resto de las chicas que había y saber cómo iba a ser la categoría. De a poco pude ir subiendo, me costó bastante, pero hoy estoy dentro de las cuatro mejores y este año empieza a ser mi única categoría y me suma puntos para próximas competencias”, afirmó.

El objetivo siempre es encarar el plano nacional, pero apuntar en el futuro a ciclos olímpicos. El sueño de Antonella es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“La idea es siempre quedar entre las primeras tres, porque son las que más puntos suman y más chances tiene de ir rotando para los próximos viajes. Más que nada porque las dos chicas que estaban antes están dentro del ciclo olímpico (París 2024) y yo también quiero apuntar al próximo”, explicó sobre las expectativas para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

LA IMPRONTA DE PAULA PARETO CON EL ESTUDIO

La judoca ha participado de campus nacionales de entrenamiento en el CeNARD compartiendo las prácticas con los mejores exponentes del país, entre ellos, la judoca olímpica Paula Pareto, quien paralelamente a su exitosa carrera deportiva se recibió de médica.

“Es una charla (estudio y deporte) que nos ha dado muchas veces. Ella siempre nos dice que no lo veía como un sacrificio, porque eran cosas que le gustaban y si a nosotros nos gusta algo no se puede ver como un sacrificio, sino como algo que queremos mejorar y llevarlo adelante para lo que es nuestro día a día y lo que será nuestro futuro”, sostuvo Smart.