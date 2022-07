Anuncian nuevo festival de boxeo amateur  

Es el segundo que organiza la Supervisión de Deportes de la municipalidad de Caleta Olivia luego de que los eventos pugilísticos y otras actividades estuvieran suspendidos por el extenso período de restricciones que impuso la pandemia de Coronavirus.

Está previsto para el sábado 9 de Julio a partir de las 21:00 en el complejo deportivo “Ingeniero Knudsen” y la entrada general fue fijada en 800 pesos.

Además, se contará con la visita del afamado comentarista de la especialidad, Osvaldo Príncipi, quien tiene previsto ofrecer una charla abierta a toda la comunidad.

El anuncio lo hicieron este lunes en rueda de prensa el referentes del área Deportes Federados de la comuna, Daniel Fuentes y el promotor regional Vicente “Vasco” Arisnabarreta (foto), quienes confirmaron que se programaron diez combates con púgiles de localidades chubutenses y santacruceñas.

Previamente están pautadas dos exhibiciones. La primera de ellas entre Nicolás Mansilla (Comodoro Rivadavia) y Thiago Tenorio (San Julián), en tanto que la segunda será entre Romina Santillán (Caleta Olivia) y Aldana Andrade (Comodoro Rivadavia).

En tanto, el programa de combates amateurs responde al siguiente programa:

1) Malena Ortiz (C. Olivia) vs. Marianella Franco (San Julián).

2) Exequiel Vargas (C.Olivia) vs . Manuel Quevedo (C. Riv).

3) Luciano Uribe (C. Riv) vs. Patricio Chanampa (C. Riv).

4) Alejandro Del Hoyo (C.Olivia) vs. Edgar Herrera (P.Truncado).

5) David Farfán (C. Riv) vs. Marcelo Morales (R. Gallegos).

6) Ayelén Aguirre (C. Riv), vs. Xiomara García (Trelew).

7) Pricila Flores (C. Riv) vs. Lourdes Rivero (San Julián).

8) Leandro Cabral (C. Olivia) vs Brian Díaz (P.Truncado).

9) Bruno Maraboli (Trelew) vs. Facundo León (R. Gallegos).

10) Martín Castro (C. Olivia) vs. Jesús Álvarez (C. Riv).

El festival concluirá con una pelea de fondo que sostendrá Maximiliano Noria (C.Olivia) y Jesús Millalonco (R. Gallegos).