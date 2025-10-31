Aparicio pide respuestas por agua, seguridad y crisis comercial,

En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, Carlos Aparicio (PJ) presentó proyectos que buscan dar respuestas a tres temas urgentes para Caleta Olivia: el agua, la seguridad y la crisis económica.

En principio hizo referencia a la gran preocupación de la gente que se repite en cada barrio: la falta de agua.

Ene se sentido solicitó que la empresa Servicios Públicos informe el estado real de la Planta de Ósmosis Inversa, su capacidad de producción y las tareas de mantenimiento que se realizaron durante ese año.

La iniciativa incluye garantizar la provisión prioritaria del servicio a personas con discapacidad o enfermedades crónicas cuando haya cortes o restricciones.

“No podemos seguir naturalizando que haya familias sin agua. Es una necesidad básica y un derecho”, sostuvo el concejal.

Otro de los ejes de la jornada fue la situación económica local. En este sentido, presentó un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia comercial por un año, con medidas que buscan aliviar la presión sobre los pequeños y medianos comercios, suspensión de intereses, facilidades de pago y prioridad para proveedores locales. “El comercio local está ahogado. Si no lo sostenemos, se cae el trabajo y con él se cae todo lo demás”, explicó.

También habló el contexto actual de seguridad, un tema que en los últimos meses volvió a preocupar a las y los vecinos.

En este punto, Aparicio pidió al Ministerio de Seguridad provincial un informe detallado sobre los recursos destinados a Caleta Olivia y los planes de prevención en curso.

“Necesitamos vivir en paz. La educación tiene que volver a ser la base sobre la que reconstruyamos nuestro tejido social. No podemos dejar que la violencia se naturalice”, puntualizó.

“Nuestra tarea no es mirar desde afuera. Es estar donde están los problemas, acompañar y proponer. Esa es la responsabilidad que asumimos cuando hablamos de una agenda legislativa con compromiso real”, concluyó.