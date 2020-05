Apertura de comercios "para afrontar los compromisos"

En las próximas horas se dará a conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia que regirá la apertura comercial, tras consensuarse las metodologías que se aplicarán desde el martes, cuando quede habilitada la apertura de comercios en todo el territorio provincial.

Guillermo Ceriani, presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, hoy habló con La Petrolera, sobre la apertura comercial y explicó los preparativos de los comercios de cara al anuncio oficial que dará el gobierno provincial.

“Es un granito de esperanza, un pequeño paliativo, esperemos juntar algo de fondos para afrontar los compromisos que se vienen esta semana” dijo Ceriani quien detalló que los mismos son en materia de sueldos, alquileres, proveedores y cargas impositivas. "No creo que se pueda afrontar todo, entendemos que hay ayuda del gobierno, pero viene a destiempo, lamentablemente”.

Ante este complejo escenario, desde la Cámara de Comercio sostienen que “lo bueno es que cada comerciante tenga la oportunidad de defender su fuente laboral por sus propios medios”.

Sobre el panorama que se aventura en materia económica señaló que “sabemos que no vamos a poder generar más de un 10 o 20 pro ciento de lo que veníamos generando”.

En este lapso de la pandemia, Ceriani comentó que hay locales que han tenido que bajar sus persianas definitivamente “ya tenemos casos en el Centro, con comercios que han cerrado, bastante emblemáticos por no poder ponerse de acuerdo en alquileres, un montón de cosas que hoy en día, si no aplicamos el sentido común en todos los sectores no vamos a poder seguir avanzando”.

A partir de ahora, indicó: “vamos a ser completamente responsables del comportamiento civil que tengamos con respecto al Covid- 19” y “hay que extremar las medidas de higiene, vamos a ser responsables para no volver a foja cero”.

Se elaboró un protocolo en lo que refiere vestimenta, calzado e inclusive “habrá un protocolo especial para lo que tiene que ver con la devolución. Hay infinidad de cosas a tener en cuenta”.

Cereani comentó que la idea es que, por local, de acuerdo a la superficie “entren un cliente cada 16 mts. cuadrados, o sea dos metros hacia cada lado, en aquellos locales más chicos, como quioscos, van a ir entrenado de a uno haciendo cola y respetando del distanciamiento social” y “la idea es que aquellos que tengan varios empleados lo tengan en un sistema rotativo, y la carga horaria sería de 10 a 18 hs. de corrido”.