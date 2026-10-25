Apicultura: de Chubut al Congreso Latinoamericano

La bióloga Brenda Freeman presentó en Mar del Plata los resultados de una investigación sobre el potencial de aceites esenciales de especies vegetales regionales para el control de Varroa destructor.

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de Chubut acompañó la participación de la bióloga Brenda Freeman en el XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura (FILAPI), realizado en la ciudad de Mar del Plata, donde presentó un póster científico con los resultados de una investigación desarrollada durante su tesis de grado para obtener el título de Licenciada en Ciencias Biológicas.

El trabajo, titulado “Potencial de Juniperus communis y Azorella prolifera como acaricidas naturales para el control de Varroa destructor: evaluación in vitro”, estudió la actividad acaricida y la toxicidad en abejas adultas de aceites esenciales obtenidos de los frutos de Juniperus communis y de las raíces de Azorella prolifera.

La investigación abordó el potencial de estas especies como alternativas naturales para el control de Varroa destructor, un ectoparásito que afecta a las abejas y constituye uno de los principales factores asociados a las pérdidas de colonias a nivel mundial.

Los ensayos realizados permitieron evaluar distintas concentraciones de los aceites esenciales y medir la mortalidad de los ácaros y de las abejas durante 24, 48 y 72 horas. A las 24 horas, los resultados determinaron valores de CL50 de 3,33 µl/ml para J. communis y de 4,13 µl/ml para A. prolifera. Asimismo, se analizaron los principales componentes químicos de ambos aceites mediante cromatografía gaseosa.

De acuerdo con los resultados obtenidos, ambos aceites esenciales mostraron potencial para el control de V. destructor. El estudio señala que son necesarios nuevos ensayos para ajustar las dosis y validar su eficacia en condiciones de semicampo, al tiempo que destaca su aporte al desarrollo de alternativas naturales y sostenibles para el manejo del ácaro y a la valorización de recursos botánicos regionales.

La presentación de estos resultados en FILAPI representa un nuevo paso en el recorrido de formación científica de Freeman. Actualmente, la investigadora es becaria doctoral cofinanciada por el Gobierno del Chubut y el CONICET, dando continuidad a su trayectoria dentro del sistema científico y tecnológico.

La investigación presentada en el congreso se desarrolló con el apoyo del Programa de Apoyo Económico para Tesis y Proyectos Finales 2023, otorgado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chubut.

Este acompañamiento resultó fundamental para concretar el trabajo de tesis y favorecer sus primeros pasos en la investigación científica, incluyendo la posibilidad de presentar sus resultados en un encuentro científico de alcance latinoamericano.