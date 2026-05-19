Un hombre fue apuñalado en la tarde noche de este martes en el patio interno del campus de la unidad académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Apuñalaron a un hombre en el patio de la universidad

Por el momento se desconocen las circunstancias del hecho de sangre que generó gran preocupación y además aún no se pudo conocer la identidad de la víctima y si tiene alguna relación con la comunidad universitaria.

La Policía de Santa Cruz, a través de un comunicado de prensa hizo saber que “alrededor de las 18:40, personal de la Comisaría Cuarta intervino ante un requerimiento efectuado al sistema de emergencias 911, relacionado con una riña y una persona lesionada con arma blanca en instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), sede Río Gallegos”.

“Arribados al lugar – se describe-, los efectivos constataron la presencia de un masculino, mayor de edad, con diversas lesiones cortantes en su cuerpo, quien se encontraba en el interior del establecimiento educativo. De manera inmediata se solicitó asistencia médica, procediéndose posteriormente al traslado del lesionado hacia el Hospital Regional para una mejor atención”.

En forma paralela “se realizaron averiguaciones en el lugar, surgiendo que la persona con la cual se habría producido la confrontación se retiró rápidamente del sitio a bordo de un vehículo, motivo por el cual no fue hallada en el lugar al momento del arribo policial”.

Asimismo, se dio inmediata intervención al Gabinete Criminalístico, efectuándose las diligencias periciales correspondientes para el esclarecimiento de lo sucedido.

Finalmente se precisa que en este hecho “tomó conocimiento e intervención el Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, que dispuso las medidas judiciales de rigor en el marco de la investigación en curso”.

Cabe destacar que, si bien el hecho ocurrió dentro de una institución universitaria nacional, la intervención de la Policía Provincial y de la Justicia Ordinaria resulta plenamente competente ante la presunta comisión de un delito de acción pública, actuándose conforme a los protocolos vigentes y bajo directivas judiciales.

La investigación continúa en curso a fin de establecer las circunstancias del hecho y la identificación de las personas involucradas