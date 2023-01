Apuñaló a un hombre y se entregó a la policía

La guardia de la Comisaria Seccional Primera recibió un llamado telefónico alrededor de las 5 que fue hecho por la propia víctima antes de que perdiera el conocimiento.

Al llegar al lugar, la comisión policial constató que el individuo - del cual más tarde se logró su identificación-se hallaba en el suelo y en medio de un gran charco de sangre, por lo cual se solicitó la urgente presencia de una ambulancia para trasladarlo al nosocomio.

Cuando el equipo de emergencias médicas socorría al herido, se acercó una mujer que le dijo a la policía que ella había sido la agresora y que conocía a la víctima.

Pudo saberse que se trata de Claudia Britos de 37 años, siendo inmediatamente aprehendida y trasladada a la citada comisaría, quedando incomunicada y a disposición del Juzgado Penal de Instrucción local.

No trascendieron los motivos que llevaron a Britos a apuñalar a Rueque, pero la fuentes consultadas por este medio indicaron que no eran pareja y que además la mujer había sido objeto de robo de pertenencias hace pocos días, aunque no se sabe si el herido tuvo alguna relación con ese hecho.

A mediodía, su cuadro clínico era reservado, pero al promediar a tarde había evolucionado favorablemente y permanecía internado en una sala de clínica general.