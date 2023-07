Araceli González reveló que padece una rara enfermedad

En medio de la incertidumbre que se vive respecto a la salud de Wanda Nara, Araceli González sorprendió a sus seguidores con una inesperada revelación sobre su bienestar. A través de sus historias de Instagram, este sábado, la modelo y empresaria de 56 años anunció que padece de una extraña enfermedad conocida como SIBO.

“Me sentía muy mal de la panza. Me hice un estudio que dura 3 horas y descubrieron que tengo esta famosa bacteria, bicho, en los intestinos que se llama SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado)”, comenzó explicando la esposa de Fabián Mazzei.

Asimimo, Araceli González precisó sobre el estricto procedimiento que deberá seguir en los próximos días para superar su enfermedad: “No puedo consumir azúcar, ni un poquito, nada de lactosa, nada de gaseosas, nada de gluten, nada de verdura de hoja. Un montón de cosas más... Tengo que hacer esta dieta un mes junto con los antibióticos que me dieron y unas ampollas para beber a la mañana. Puedo tomar mi leche vegetal”.

De igual manera, la ex pareja de Adrián Suar especificó cuáles son los síntomas que padece por tener SIBO. “Tengo este bicho asqueroso, inmundo, que se instala en los intestinos y ahí está, te provoca un montón de cosas... Hinchazón de panza, inflamación, constipación, te cae mal la comida, todo lo que comés, ya no sabés qué comer, no disfrutás nada”, aseguró la modelo.

Sin embargo, la mamá de Florencia Torrente y Tomás Kirzner se mostró tranquila respecto a la enfermedad. “Lo tomé con mucha calma, no me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde”, aseguró la actriz de “Nano”.

Y continuó: “Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada. Son los distintos stops que nos ponen en la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo. Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes”.

“Lo más importante es tener el diagnóstico, muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde”, aconsejó Araceli a sus fanáticos.

Además, González explicó cómo fue el estudio médico que le realizaron para dar con su diagnóstico. “No se hace por sangre, se hace con un aparato que tenés que soplar durante un tiempo determinado, cada media hora durante tres horas. Te dan de tomar un líquido, pero bueno, nada grave... Por suerte, están los antibióticos para curar esto”, cerró la actriz.