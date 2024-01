Arese: "Gimnasia juega en equipo y eso me gusta"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este martes por la mañana un nuevo entrenamiento con miras a la reanudación de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

En la práctica, que se llevó a cabo en el Socios Fundadores, estuvieron los doce jugadores. Es decir que fueron parte de la misma Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Iván Gramajo, Guido Mariani, Fernando Podestá, Santiago Arese, Martiniano Dato, Ramiro Stehli, Juan Cárdenas, Tyrone White, Gerard De Vaughn y Xavier Reyes.

El entrenamiento, estuvo comandado por el DT Martín Villagrán, junto a los integrantes de su cuerpo técnico Juan Varas, Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca y el utilero Marcelo Guitín.

Luego de la práctica, Santiago Arese dialogó con El Patagónico, con quien mantuvo su primer contacto.

El alero cordobés viene de jugar en Riachuelo de La Rioja y se sumó al equipo en reemplazo del ala pivote estadounidense Brandon Nazione, quien rescindió su contrato.

"Estoy muy contento de estar acá, es una nueva oportunidad que se presentó, más allá de la salida mía de Riachuelo, porque pasó esto de Brandon que se quiso ir. Así que todo fue muy rápido. Los chicos me recibieron bien, estamos trabajando las ofensivas que es lo primero que me dijeron y que me vaya adaptando, conociéndolos a los chicos, qué le gusta a cada uno y que el equipo me conozca a mí también. Así que estamos en un proceso de adaptación que está bueno", afirmó el riocuartense.

Con relación a qué le pareció la ciudad, en sus primeros días en Comodoro Rivadavia, Arese sostuvo: "había venido a jugar otros años, no estuve viviendo en la ciudad así que por ahora me recibió bien, con calor y sin viento. En ese sentido estamos bien, pero la ciudad es linda, el mar también es lindo así que de a poquito vamos a ir conociendo", aseguró el alero de 36 años y 1,96 metro de estatura.

Sobre qué es lo que le va a aportar al equipo, el exjugador de Olímpico de La Banda, expresó: "Gimnasia juega en equipo y eso me gusta. El pase extra, abrir la cancha para que el grande quede solo, y el fuerte mío que es el tiro de tres puntos. Asío que estamos enfocados en eso que de a poco se va a ir logrando. No es que lo vaya a buscar, sino que lo voy a dejar que fluya y tengo que estar tranquilo. Es un equipo nuevo, pero más que todo es un trabajo en equipo", explicó.

Santiago Arese también se refirió a su objetivo luego de sumarse a Gimnasia, equipo que se encuentra 11º en la fase regular y que buscará llegar a los playoffs.

"Competir siempre en los entrenamientos y en los partidos donde uno lo que busca es ganar. Me dijeron los objetivos que tenían acá en el club que es clasificar a playoff así que me meto en eso también de llevar al equipo a jugar los playoffs".

Gimnasia volverá a jugar recién el 15 de febrero -como local ante La Unión de Formosa- y Arese admitió que está un poco ansioso por que llegue ese dia.

"Me vino bien esto, para aprender todos los sistemas, para conocer a los chicos y también para conocer a Martín (Villagrán). Pero sí, estoy un poco ansioso", sentenció Arese que en la Liga Argentina jugó en Estudiantes de Olavarría.