Fue victoria de local por 102 a 65, con cinco jugadores en doble dígito. El pívot de Gimnasia de Comodoro Carlos Rivero sumó sus primeros minutos. El cierre de la 5ª Ventana será este domingo ante Canadá, también en Zárate.

Con un gran marco de público en el Espacio DAM de Zárate, la Selección Mayor Masculina de básquet superó con claridad a Bahamas por 102-65 y quedó un paso más cerca de la Copa del Mundo de Qatar 2027. El cierre de la Quinta Ventana será este domingo, cuando reciba a Canadá en condición de local.

Este partido representó el debut en la “Albiceleste” de Carlos Rivero. El pívot salteño del campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia jugó los últimos 2’27”. Mientras que su compañero Martiniano Dato, no quedó dentro de los doce, pero igualmente acompañó al plantel, que tiene a Pablo Favarel -DT del “Verde”- como uno de los asistentes técnicos del entrenador Pablo Prigioni.

Argentina fue creciendo con el correr de los minutos. Los rompimientos marcaron buena parte de su producción ofensiva inicial, en un primer cuarto en el que también resultó clave el trabajo defensivo para limitar las opciones del rival.

En el segundo segmento encontró mayor eficacia desde el perímetro y anotó cinco triples en 13 intentos posibles. El lanzamiento exterior se convirtió así en la segunda fuente de puntos, por detrás de las acciones en la pintura, que aportaron 28 unidades. La distribución de puntos fue otro de los aspectos más destacados, con siete jugadores aportando y tres en dos dígitos, con Gonzalo Corbalán como máximo anotador (15), seguido por Juan Ignacio Marcos y Juan Pablo Vaulet (11 cada uno).

La vuelta de los vestuarios no modificó la tendencia. El equipo nacional salió decidido a ampliar la ventaja y firmó un tercer cuarto de alto vuelo, con 30 puntos a favor y apenas 14 en contra. Lastimó tanto desde el juego interior como en el perímetro, ante un Bahamas que no consiguió acomodarse en la noche ni encontrar variantes para recortar la brecha.

El goleo argentino tuvo varios protagonistas, con Gonzalo Corbalán como principal referencia ofensiva gracias a sus 20 puntos. Detrás se ubicaron Alex Negrete (15), Juan Ignacio Marcos (14), Juan Pablo Vaulet (13) y Nicolás Laprovíttola (10).

Síntesis

Argentina 102 / Bahamas 65

Argentina (25+28+30+19): Juan Ignacio Marcos 14, Nicolás Laprovíttola 10, Nicolás Brussino 7, Juan Pablo Vaulet 13 y Francisco Cáffaro 8 (fi); Gonzalo Corbalán 20, José Vildoza 7, Leonardo Lema 6, Gonzalo Bressan 2, Alex Negrete 15 y Carlos Rivero 0. DT: Pablo Prigioni.

Bahamas (17+18+14+16): Domnick Bridgewater 16, Franco Miller 14, Travis Munnings 11, Tavario Miller 2 e Isaiah Mobley 9 (fi); Kenwant Smith 0, Samuel Hunter 11, Rashad Davis 0, Jacob Hanna 2 y Michael Carey 0. DT: Trey Slate.

Parciales: 25-17, 53-35 y 83-49.

Arbitros: Alan Dos Santos (Brasil), Krishna Domínguez (México) y Grant Todey (Estados Unidos).

Estadio: DAM (Zárate).