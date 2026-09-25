Cayó por penales 5-4 ante Paraguay en la final que se jugó este viernes en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Argentina fue medalla de plata en el fútbol de los Juegos Odesur

La selección argentina Sub 19 de fútbol, con el comodorense Ian Subiabre de titular, perdió este viernes por penales ante Paraguay por 5-4 y de esa manera se quedó con la medalla de plata de los Juegos Sudamericanos de Rosario.

El partido definitorio, que se disputó en el estadio Marcelo Bielsa del club Newell’s Old Boys, tuvo el arbitraje del ecuatoriano Oswaldo Contreras.

Al finalizar los 90’ reglamentarios, el partido había terminado sin abrir el marcador.

El equipo dirigido por Diego Placente no pudo quebrar el cero en una final pareja y debió recurrir a los penales para definir al campeón. Paraguay volvió a imponerse ante Argentina, después de haber derrotado al seleccionado nacional por 2-1 en la fase de grupos.

Para Argentina marcaron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Facundo Jainikoski. Leandro Olima, quien había ejecutado el cuarto penal, la tiró arriba.

Mientras que para la “Albirroja”, que terminó el partido con diez por expulsión de Thiago Fernández, convirtieron Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Leonardo Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel. De esa manera, Paraguay se quedó con la medalla de oro y se consagró bicampeón sudamericano.

El tercer puesto de este certamen quedó para Perú, que en horas de la mañana, le ganó 2-1 a Chile.