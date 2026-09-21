La Sub 19 logró una agónica clasificación a semifinales

Con un golazo de Ramiro Tulian, Argentina empató en tiempo de descuento 1-1 ante Venezuela y se metió entre los cuatro mejores de los Juegos Odesur.

La selección argentina Sub 19 de fútbol, con el comodorense Ian Subiabre ingresando en el segundo tiempo, logró este lunes una agónica clasificación para las semifinales de los Juegos Odesur.

En ese contexto, el elenco que dirige Diego Placente, le empató en tiempo de descuento a Venezuela 1-1 y de esa manera, se metió entre los cuatro mejores del certamen que se desarrolla en Rosario.

El partido se jugó en un estadio Marcelo Bielsa que presentó un lindo marco de espectadores. La “Vinotinto” ganaba con un tanto de Jesús González, pero en el cuarto minuto de descuento, apareció Ramiro Tulian -enganche de Belgrano de Córdoba-, que con un zapatazo puso el partido 1-1, para dos minutos después, dar por finalizado el encuentro.

Ahora, Argentina se medirá con Chile en semifinales, este miércoles en el mismo escenario. De ganar, irá por la medalla de oro en la final del viernes y si pierde, podrá jugar por la de bronce.

La otra semifinal será entre Paraguay, primero en la zona de Argentina, y Perú, escolta de Chile en la otra.

La Albiceleste completó la primera ronda con una derrota (1-2 con Paraguay), un triunfo (1-0 ante Uruguay) y una igualdad (1-1 frente a Venezuela).